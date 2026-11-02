Niurka propone INESPERADA ESTRATEGIA para sacar a Ivonne Montero de La Granja VIP: “Trata muy mal a la gente”

Parece que la alianza de Niurka con Ivonne Montero está a punto de terminarse, sobre todo ahora que ya dijo abiertamente que necesitan mandarla a la placa porque es la única que no ha estado en riesgo de eliminación en La Granja VIP Segunda Temporada. Sin embargo, no quiere hacerlo directamente, sino que espera convencer al equipo de Manelyk para que sean ellos los que la pongan en la mira y ya se los propusó formalmente.

Así se lo contó a Julio Camejo y Kevyn Contreras durante una plática a solas, en la que les explicó que ya había platicado con "La Resistencia" para hacerles entender por qué les conviene nominar a Ivonne. Y adicional a que la actriz siempre ha esquivado las nominaciones, Niurka señaló que tiene otros dos motivos muy poderosos relacionados con las actitudes que la Granjera ha tomado con sus propios aliados.

"Ya hablé con el enemigo y les dije que hay que subir al que no ha subido, o sea Ivonne. Porque su público está aburrido y para que jueguen, que la defiendan. Además, anda tirando patadas acá horrible, trata a la gente muy mal, esas son otras dos razones", dijo la llamada "mujer escándalo".

Niurka quiere convencer al equipo de Manelyk para que voten por Ivonne Montero|ESPECIAL

¿Ivonne Montero podría ser la próxima eliminada de La Granja VIP? Esto piensan sus rivales

La que se quedó un poco dudosa con esta oferta, fue Manelyk, pues no confía del todo en las verdaderas intenciones de Niurka, sobre todo porque tiene la sensación de que ella solamente quiere utilizarlos y por eso les está diciendo qué hacer. Así que de momento, se esperarán a saber quién es el Legado de Pablo Montero, eliminado de La Granja VIP el 1ero de noviembre, para después tomar una decisión que los proteja.

Por otra parte, Mario "Mono" Osuna ya también había hablado sobre la posibilidad de que Ivonne Montero se convierta en el eslabón más débil de ambos equipos. Esta teoría sería porque sospecha que muy pronto Niurka, Kevyn "Bicolor" y Julio Camejo querrán deslindarse de los "Disfuncionales", así que entre ellos se unirán y la única que no se lleva realmente bien con ninguno sería la actriz.