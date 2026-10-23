Si quieres lucir un rostro fresco y te preguntas cómo rellenar las cejas sin maquillaje, la clave está en combinar la estimulación del crecimiento con técnicas inteligentes de estilismo capilar.

La tendencia hacia la belleza natural y el efecto no-makeup sigue ganando terreno. Hoy en día, la meta no es crear unas cejas ultra pintadas o artificiales, sino potenciar el marco de la mirada destacando el vello real, dándole estructura, volumen y densidad.

Sin embargo, cuando existe pequeñas calvas o zonas ralas, la mayoría de las personas recurre automáticamente a los lápices y pomadas.

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Cómo rellenar las cejas sin usar maquillaje

El truco del jabón de glicerina o gel transparente

Humedece ligeramente un cepillo para cejas limpio y pásalo sobre una barra de jabón de glicerina transparente o sumérgelo en gel fijador. Peina tus cejas firmemente hacia arriba y en diagonal.

Estimulación con aceites naturales

Es el rey indiscutible para esta tarea debido a su alto contenido de ácido ricinoleico y ácidos grasos esenciales omega-9, los cuales mejoran la circulación sanguínea en la zona y fortalecen las hebras.

Cómo rellenar las cejas sin maquillaje|Pexels: juliane Monari

Exfoliación y masajes regulares

Una o dos veces por semana, durante tu rutina de baño, utiliza un exfoliante facial muy suave o una mezcla de azúcar con miel. Frota la zona de las cejas con movimientos circulares delicados utilizando la yema de tus dedos. Esto elimina la resequedad, previene vellos encarnados y estimula el flujo de nutrientes hacia la raíz.

Tintes naturales con henna o café

Es un extracto natural que no solo pigmenta el pelo existente, sino que tiñe sutilmente la piel debajo de él durante una o dos semanas, creando un efecto de sombreado de fondo sumamente natural.

Cómo rellenar las cejas sin maquillaje|Pexels: Meruyert Gonullu

También existen algunos hábitos que debes evitar si quieres cejas más gruesas, uno de ellos es dejarlas descansar al menos un par de meses del uso de pinzas, permitiendo que todos los vellos crezcan.

Al ponerte tu crema hidratante de noche o protector solar, evita saturar la zona de las cejas. Las fórmulas densas pueden asfixiar el folículo y provocar la caída de pelo.

