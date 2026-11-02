La manicura francesa es un clásico atemporal que jamás pasa de moda, pero la industria de la belleza adora reinventarse. Si estás cansada de la línea curva, las uñas francesas horizontales son la tendencia que necesitas probar en tu próxima cita al salón.

A diferencia del estilo tradicional, esta variante traza líneas rectas que cruzan la uña de lado a lado o juegan con la simetría geométrica en diferentes alturas. El resultado es un efecto óptico que alarga visualmente los dedos y aporta un aire vanguardista sin perder la sofisticación.

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Los 3 mejores diseños de uñas francesas horizontales

El clásico invertido

Este diseño es perfecto para las amantes del minimalismo que quieren un toque sutil pero diferenciador.

En lugar de pintar solo la punta, se aplica una base en tono nude o rosa traslúcido y se traza en una línea recta horizontal perfecta justo donde empieza el borde libre de la uña.

Para elevar el diseño, puedes añadi una segunda línea e ideal para el día a día en la oficina o eventos formales.

3 diseños de uñas francesas horizontales|Pinterest

Bloques de color

Si prefieres llevar diversión y dinamismo en tus manos, el juego de contrastes cromáticos es tu mejor opción.

Consiste en dividir la uña en dos secciones exactas mediante línea recta horizontal en el medio. La mitad inferior se pinta de un color y la mitad superior de otro que contraste, o bien, se deja la base al natural y se rellena la punta con un bloque sólido rectangular.

Bloques de color

Micro-francesa recta con relieve

Para quienes buscan sumarse a las tendencias de uñas más lujosas y modernas, los acabados metalizados son un acierto garantizado.

Micro-francesa recta con relieve

Se realiza una base completamente mate en tonos neutros o incluso oscuros. Justo en la punta, se traza una microlínea horizontal ultra fina utilizando gel de construcción en efecto cromo, oro o plata, aportando relieve tridimensional.

Si prefieres hacerte la manicura tú misma, lograr la simetría de este estilo requiere un poco de ayuda, como usar cintas guías, apoyarte de un pincel liner largo, así como el truco del estampador.

