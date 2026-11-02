Qué edad tiene cada integrante de La Granja VIP: desde Manelyk y Rafa Mercadante, hasta Niurka Marcos

La Granja VIP Segunda Temporada cuenta con un elenco que desde el principio cautivó la atención del público, pues juntó a personalidades muy polémicas y grandes figuras de la TV. Además, hay una gran diversidad en cuanto a las "generaciones", pues así como hay personajes jóvenes que apenas están iniciando su trayectoria, también cuenta con figuras ya consolidadas y con muchos años de experiencia.

Quiénes son TODOS los integrantes de La Granja VIP y cuántos años tiene cada uno

Manelyk González. Influencer y estrella de realities, 37 años.

Niurka Marcos. Actriz, cantante y bailarina, 58 años.

Rafa Mercadante. Actor y conductor, 53 años.

Ivonne Montero. Actriz y cantante, 52 años.

Kevyn Contreras "Bicolor". Actor y comediante, 30 años.

Daniela Alexis "Bebeshita". Influencer y conductora, 35 años.

Fernando Lozada. Conductor y figura de realities, 37 años.

Julio Camejo. Actor y bailarín, 49 años.

Natalia Alcocer. Conductora y actriz, 37 años.

Kunno. Influencer, 26 años.

Mario "Mono" Osuna. Futbolista retirado, 38 años.

Abigail Pak "Coreañera". Cantante, música y compositora, 22 años. PRIMERA ELIMINADA.

María Karunna. Cantante y bailarina, 52 años. SEGUNDA ELIMINADA.

Carlos Trejo. Investigador de lo paranormal, 63 años. TERCER ELIMINADO.

Kenny Avilés. Cantante y compositora, 72 años. CUARTA ELIMINADA.

Pascal Nadaud. Atleta y modelo, 36 años. QUINTO ELIMINADO.

Pimpinela Escarlata. Luchador, 57 años. SEXTO ELIMINADO.

Azalia Ojeda "La Negra". Figura de realities, 54 años. SÉPTIMA ELIMINADA.

Pablo Montero. Actor y cantante, 52 años. OCTAVO ELIMINADO.

Mónica Escobedo. Comediante, 47 años. Es la única que ha sido EXPULSADA en todas las temporadas de La Granja VIP México

¿Cuántos equipos hay en La Granja VIP?

Para la semana 9 de La Granja VIP Segunda Temporada, es evidente que existen dos grupos que están tratando de avanzar juntos, pero que ya han tenido varias bajas. El primero, liderado por Manelyk González y que con el paso de las semanas fue nombrado como "La Resistencia". Los integrantes eran: Mane, Kunno, "Mono" Osuna, Kenny Avilés, Daniela Alexis "Bebeshita" y Azalia Ojeda "La Negra".

El segundo grupo, es el de los "Disfuncionales", liderado por Niurka y conformado por: Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Rafa Mercadante, Pablo Montero, Kevyn Contreras "Bicolor", Julio Camejo, Pimpinela Escarlata y Carlos Trejo. Por otra parte, los que eligieron jugar sin equipo fueron Fernando Lozada y Pascal Nadaud, pero las estrategias no les salieron tan bien. Mientras que los que nunca formaron parte de un bloque, tanto por falta de tiempo o porque no encajaron, fueron: Abigail Pak "Coreañera", María Karunna y Mónica Escobedo.