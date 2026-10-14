Para que organices un proyecto divertido y económico sin salir de casa, te presentamos 3 ideas para hacer figuras de Paw Patrol utilizando cartón, platos de papel y cajitas reutilizables.

La fiebre por la Patrulla Canina más famosa de la televisión no se detiene. Si tus hijos o alumnos pasan horas viendo las misiones de rescate de Ryder y los cachorros, transformar materiales simples en sus personajes favoritos es la actividad perfecta para una tarde llena de arte.

Noticias Aguascalientes del 14 de octubre 2026

3 ideas para hacer figuras de Paw Patrol

Figura tridimensional de Chase con un rollo de cartón

Pinta el tubo de cartón con pintura de color marrón para simular la piel de Chase. Una vez que esté completamente seco, dibuja y recorta en cartulina azul el uniforme de policía y la gorra, pegándolos alrededor de la estructura.

Figura tridimensional de Chase con un rollo de cartón

Con pequeños retazos de cartulina marrón o negra, dale forma a sus patitas y a sus orejas puntiagudas para pegarlas en los extremos. Es una figura rígida y muy resistente que los niños pueden parar sobre cualquier mesa para simular que vigilan Bahía Aventura.



Máscara interactiva de Marshall con platos de papel

Utiliza un plato desechable de papel o cartón blanco como la base del rostro. Dibuja y recorta dos círculos en la parte central para los ojos del niño.

Máscara interactiva de Marshall con platos de papel

En cartulina blanca, recorta dos orejas caídas y píntales manchas negras con marcador. Agrega un semicírculo de cartulina roja en la parte superior para simular el casco de bombero. Sujeta un cordón elástico en los costados para fijar la máscara.

El vehículo de rescate de Skye con cajas pequeñas

Consigue una caja pequeña de cartón y píntala por completo de color rosa. Con los restos de cartón que te hayan sobrado de las cajas, recorta la silueta de dos alas laterales y dos hélices superiores.

El vehículo de rescate de Skye con cajas pequeñas

Pégalas fuertemente a la caja con pegamento blanco o silicón frío. Puedes simular las ventanas del vehículo dibujando con un marcador negro al frente.