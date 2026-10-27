Darle un segundo uso a los materiales desechables es una de las formas más nobles y económicas de cuidar el planeta. Las botellas de plástico, especialmente de refresco o agua, tardan cientos de años en degradarse, pero su resistencia y flexibilidad las convierte en el contenedor perfecto para crear un jardín vertical o un rincón verde dentro de la casa.

Si tienes botellas acumuladas y quieres renovar algún espacio de tu patio o de tu casa, las macetas colgantes son la solución ideal, ya que aprovechan el espacio aéreo y lucen espectaculares.

Noticias Querétaro del 27 de octubre 2026

3 ideas para reciclar botellas de plástico y armar macetas colgantes

El método del corte horizontal

Toma una botella de plástico grande limpia y con la tapa bien enroscada. Con un cúter, realiza un corte rectangular a lo largo de uno de los costados, removiendo aproximadamente un tercio de la superficie de la botella. Esto creará una apertura amplia por donde colocarás la tierra.

Perfora dos orificios pequeños en cada extremo de la botella. Pasa una cuerda de yute o un hilo de algodón grueso por los agujeros y haz nudos firmes por dentro para asegurar la estructura.

3 ideas para reciclar botellas de plástico y armar macetas colgantes

Macetas verticales autoregables

Corta una botella de plástico por la mitad de forma transversal. Utilizarás ambas partes. Retira la tapa, haciendo un nudo para que no se salga, y vuelve a enroscarla.

Coloca la mitad superior de la botella de cabeza dentro de la mitad inferior. La mitad superior se llena con sustrato y la planta, mientras que la base se llena con agua. La cuerda absorberá el líquido por capilaridad y mantendrá la tierra perfectamente húmeda.

Maceteros colgantes de Caperuza o tazas decorativas

Corta la base de una botella de plástico. Para darle un toque más estético y eliminar los bordes filosos, puedes planchar el borde cortado apoyándolo unos segundos contra una plancha tibia protegida con papel para hornear; esto redondeará el plástico.

Al ser plástico liso, puedes usar pintura acrílica para decorarlas con patrones minimalistas, rostros de animales o dejarlas transparentes para ver el crecimiento de las raíces.

