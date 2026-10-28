4 plantillas de stickers de Jinu y Romance de los Saja Boys para imprimir y decorar tu laptop o teléfono

Si eres fan de Kpop Demon Hunters o tienes hijos que son fans de la popular cinta, tenemos plantillas de Jinu y Romance que puedes imprimir tú misma para decorar tu laptop o celular. La idea es destacar a estos personajes dentro del diseño y decorado que harás con los stickers. Estos harán que tus objetos personales en el trabajo o escuela luzcan únicos y se vuelvan la envidia de todos. Sin más que decir, aquí tienes las 4 plantillas de stickers inspiradas en Jinu y Romance de los Saja Boys:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Recuerda que para que los puedas imprimir en la impresora de tu casa. Para eso debes descargar las plantillas que más te hayan gustado y acomodarlas dentro de un documento o una app que te permita imprimirlos en una hoja tamaño carta. Posteriormente, lo que vas a necesitar es el papel adhesivo para imprimir tus stickers sobre él.

¿Cómo despegar viejos stickers de mi laptop o celular?

Si ya tenías algunos stickers en tu laptop o celular y has tomado la decisión de quitar algunos de los más viejos y redecorar nuevamente con tus nuevos stickers, deberás:



Empieza por despegar las esquinas. Puedes usar tus uñas o una tarjeta de crédito. Pon un poco de calor. Si sientes que el sticker está muy pegado, usas una secadora de cabello para que se ablande el adhesivo. Jala con mucho cuidado el sticker de forma paralela a los stickers y nunca hacia arriba de golpe

¿Qué hacer si quedan restos del pegamento de los stickers?

Una buena idea es limpiar con un paño la superficie con un poco de alcohol isopropílico. Ten cuidado de no aplicarlo en una superficie pintada o de goma. Otra gran idea es usar cinta adhesiva. Esta la debes colocar sobre los residuos pegajosos y presionar con el dedo para después retirarlo con movimiento.

Ideas para decorar mi laptop o celular con stickers

La idea es divertirse y colocarlos de la forma que quieras. Puedes decorarlo con stickers de otros personajes a manera de collage; ordénalos en fila o dales una secuencia. Lo importante es que tú te diviertas. A continuación te dejamos una plantilla extra para que puedas combinarlo con otros detalles:

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