3 maquillajes sencillos de catrina para lucir en Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las festividades más hermosas, coloridas y profundas de nuestra cutura. Entre maquillajes de Catrina, flores de cempasúchil, el aroma a copal y los altares, se vive la temporada.

Aunque existen diseños increíblemente profesionales llenos de detalles intrincados, no necesitamos ser artistas expertos o pasar horas frente al espejo para lograrlo.

La realidad es que puedes lucir un tributo hermoso y con un acabado impecable utilizando únicamente los productos que ya tienes en tu cosmetiquera diaria. Si buscas una opción práctica, rápida y muy lucidora.

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3 estilos de maquillajes de Catrina sencillos y elegantes paso a paso

La Catrina media cara

Al maquillar solo un lado de tu rostro como calavera y mantener el otro con tu maquillaje social de noche habitual, obtienes un look sumamente elegante y misterioso.

Maquillaje de Catrina media cara

Realica tu rutina regular de base, cejas y corrector en todo el rostro. En el lado que transformarás, traza un círculo negro o de color alrededor de tu ojo con una sombra oscura.

Dibuja media nariz de calavera rellenando de negro una de tus fosas nasales formando un triángulo. Prolonga una línea negra desde la comisura de la boca hacia la oreja y traza líneas verticales para simular los dientes.

Catrina minimalista con delineador y pedrería

Sustituye los trazos complejos por piedras adhesivas, dándote un aire brillante y pulido en minutos.

Maquillaje de Catrina con pedrería

Con un delineador dibuja detalles simples como pétalos alrededor de tus ojos o una telaraña en la frente. Usa pegamento para pestañas transparente para colocar pequeños cristales o perlas de imitación sobre los trazos que hiciste, rodeando la cuenca de tus ojos o en el mentón.

Finaliza con un labial rojo intenso y marca los dientes cruzando los labios con trazos finos de delineador.

Catrina monocromática

Catrina monocromática

Con un delineador o crayón blanco de buena pigmentación, dibuja la silueta de los ojos, la nariz y las facciones de la calavera.

Difumina los bordes internos de los círculos de los ojos con una sombra del mismo tono para dar profundidad.

El gran secreto es añadir una diadema grande de flores de cempasúchil o rosas rojas en el cabello para hacer contraste con el tocado.

