Una fuente decorativa puede representar un elemento de lujo en una vivienda en México por el espacio, la instalación y el mantenimiento que requiere, pero su significado cambia del otro lado del charco, pues en China temen que ahoguen su economía, según el Feng Shui, que dice que esta planta evita las discusiones de parejas en la casa.

¿Qué significa el agua en el Feng Shui?

Dentro del Feng Shui, el agua pertenece al sistema de los 5 elementos y tiene una relación particular con el movimiento y la circulación. La tradición suele asociar el agua en movimiento con el flujo de riqueza y oportunidades, pero no constituyen una explicación económica demostrada, al igual que llevar una hoja de laurel en la cartera para atraer la riqueza, según los expertos.

Mientras en México es un lujo tener una fuente en casa, en China temen que “ahoguen” su economía según el Feng Shui|Pinterest

Una fuente de agua no equivale literalmente a dinero dentro de una vivienda. En interpretaciones del Feng Shui, el movimiento del líquido funciona como un símbolo asociado con circulación y abundancia.

¿Dónde poner la fuente según el Feng Shui?

Una de las ubicaciones más citadas para una fuente es el sureste, debido a su asociación con la prosperidad dentro de determinadas interpretaciones. El norte también aparece en varias escuelas como una zona vinculada con el elemento agua y con asuntos relacionados con la carrera profesional.

Se considera favorable que el agua se dirija hacia la vivienda, mientras que el flujo que se aleja del inmueble puede interpretarse simbólicamente como pérdida o salida de recursos.

Algunas guías recomiendan fuentes pequeñas para interiores y reservan las instalaciones de mayor volumen para patios o jardines. Pero lo que debes tomar en cuenta es que requiere limpieza, suministro eléctrico y control de humedad. Una guía de 2026 señala que una pieza pequeña resulta más sencilla de conservar en condiciones adecuadas que una instalación grande.

En conclusión, una fuente puede afectar de forma comprobable la economía de una persona o de China, según el Feng Shui. El costo real de una fuente depende de factores como materiales, bomba, electricidad, agua, mantenimiento y tamaño.