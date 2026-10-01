5 ideas de squishies de Las Guerreras Kpop para hacer en casa

Los squishies se convirtieron en una opción divertida para quienes disfrutan de las manualidades y buscan crear objetos inspirados en sus personajes favoritos. Las Guerreras K-Pop ofrecen diferentes elementos y diseños que pueden servir como inspiración para realizar estas figuras en casa.

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Con materiales fáciles de conseguir y algunos detalles hechos a mano, es posible crear versiones personalizadas para jugar, decorar o simplemente sumar a una colección. Estas cinco ideas permiten explorar distintas formas y diseños inspirados en el universo de Las Guerreras K-Pop.

¿Qué elementos se necesitan para crear squishies de Las Guerreras K-pop?

Para crear squishies inspirados en Las Guerreras K-pop puedes utilizar materiales sencillos como goma espuma o espuma flexible, tijeras, pegamento, pinturas acrílicas y marcadores permanentes. También puedes sumar papel, cartón o plantillas para definir la forma de los personajes y sus detalles.

Para darle un acabado llamativo, puedes incorporar pinturas de distintos colores, pinceles finos y elementos decorativos. Lo importante es elegir materiales que permitan cortar, moldear y decorara la espuma con facilidad.

¿Cómo crear squishies de Las Guerreras K-Pop?

Si te gustan las manualidades y el universo de Las Guerreras K-Pop, puedes transformar algunos de sus elementos más llamativos en pequeños squishies para hacer en casa. A continuación, te presentamos algunas ideas divertidas que puedes hacer.

1. Escudo de gema

Crea un squishy con forma de escudo circular o de corazón y decóralo con pequeñas grietas, gemas y detalles dorados. Puedes usar espuma o papel grueso para darle forma y rellenarlo con algodón sintético o bolsas plásticas arrugadas.

2. Casco futurista

Diseña un pequeño casco de guerrera con un visor llamativo. Combina tonos como negro, violeta, azul y rosa, y utiliza marcadores permanentes para agregar líneas, símbolos o efectos de luz.

3. Bota de combate

Una bota militar en miniatura puede convertirse en un original squishy. Recorta la forma en una esponja de maquillaje o espuma y añade correas, hebillas y otros detalles con pintura o marcadores.

4. Espada coreana

Haz una espada de estilo chibi con espuma o varias capas de papel y dale un diseño redondeado. Puedes combinar rojo, negro y dorado, además de incorporar un pequeño adorno en el mango.

5. Guantelete mágico

Otra opción es crear un guantelete inspirado en una guerrera de fantasía. Utiliza espuma para formar la estructura y decórala con una runa, una llama o un símbolo mágico en el centro. Los tonos violeta, azul y plateado pueden completar el diseño.