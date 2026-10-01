Te compartimos los 3 trucos profesionales para mantener el volumen de tu pelo fino bajo la lluvia. Así podrás ganarle la batalla al clima, no basta con usar más laca o fijador químico.

Los días de lluvia son el peor enemigo del cabello delgado. Cuando la humedad ambiental se eleva, las cutículas del cabello fino absorben las moléculas de agua del aire, lo que debilita los puentes de hidrógeno capilares.

Noticias Querétaro del 30 de septiembre 2026

Los mejores 3 trucos para dar volumen al pelo fino los días de lluvia

El secado estratégico invertido con aire frío final

La forma en que secas tu cabello antes de salir de casa determina cuántas horas resistirá el peinado frente a la humedad.

Aplica un protector térmico ligero y seca tu melena por completo con la cabeza hacia abajo, dirigiendo el flujo de aire del secador desde las raíces hasta las puntas. Esto fuerza la cutícula a levantarse temporalmente de la piel, creando un volumen inmediato.

3 mejores trucos para dar volumen al pelo fino los días de lluvia|Pinterest

Sustituir las cremas pesadas por polvos texturizados secos

En un día lluvioso, las cremas para peinar, los aceites pesados y los geles tradicionales son contraproducentes. Al ser productos de base acuosa u oleosa, añaden peso molecular al cabello fino, provocando que se caiga y se pegue a la cabeza en pocos minutos.

Mantén tu rutina de estilizado lo más seca posible. Cuando tu cabello esté 100% seco, aplica una pequeña cantidad de polvo de volumen texturizador directamente en la raíz, especialmente en la coronilla.

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La técnica del glow up con shampoo seco preventivo

Muchas personas cometen el error de usar el shampoo en seco únicamente cuando el cabello está sucio. Sin embargo, en los días de lluvia es uno de los mejores agentes preventivos contra el apelmazamiento.

Antes de salir de casa hacia la tormenta, divide tu cabello en secciones y pulveriza shampoo en seco a unos 20 centímetros de distancia sobre las raíces limpias.

Deja actuar el producto por dos minutos y cepilla vigorosamente para eliminar cualquier residuo blanco.