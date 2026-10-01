La influencer Karen Barrera se convierte en mamá a un año de haber anunciado la pérdida de su primer bebé; así lo anunció su esposo

Es oficial, durante las últimas horas del mes de septiembre se dió a conocer el nacimiento de la bebé de Karen Barrera y Daniel “El Travieso”, esto luego de que en agosto del año pasado la famosa creadora de contenido anunciara el fallecimiento de su bebé.

Nace bebé de Karen Barrera y Daniel "El Travieso"

A través de una historia en su cuenta oficial de instagram, el influencer y youtuber Daniel Ruiz Abaunza, mejor conocido como Daniel “El Traviso” compartió un mensaje en el que dió a conocer que su hija y la de su esposa, la famosa influencer Karen Barrera, ha nacido. “Bienvenida al mundo mi vida. Te amamos tanto”, fueron las palabras del creador de contenido mientras que Karen publicó la fecha “30/septiembre/2026”. Hasta el momento ninguno de los dos ha compartido imágenes de su hija o parte del proceso del nacimiento de su pequeña.

El 20 de marzo la pareja anunció a través de su cuenta de instagram que se convertirían en padres. La noticia la dieron a conocer a través de una ecografía. La publicación alcanzó más de un millón de me gusta y miles de comentarios de felicitaciones por parte de amigos y seguidores. Fue días despues cuando los influencers hicieron un evento con sus seres queridos para anunciar el sexo de su bebé, quién sería una niña, misma a la que han decidido nombrar “Isabella”. En redes sociales ambos han compartido el proceso de la creación de la habitación de su bebé en donde destacan muebles en tonos nude y rosas.

¿Qué pérdida enfrentó Karen Barrera y su esposo Daniel "El Travieso"?

Lamentablemente la influencer dió a conocer el 23 de agosto de 2025 que había perdido a su primer bebé, mismo que esperaba con mucha ilusión. “Los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”, fueron algunas de sus palabras. La creadora de contenido mencionó que a pesar de no haber conocido el rostro de su bebé fue profundamente amado y esperado desde el primer momento.