Remodelar la habitación de los niños no tiene por qué convertirse en un proyecto costoso ni requerir largas jornadas de pintura. Si tus pequeños son fanáticos de las aventuras de Peppa Pig, debes probar estas estampas gigantes que cambiarán por completo la vibra del cuarto de tus hijos.

Colocar estas calcomanías de gran tamaño justo en la pared que queda atrás de la cama es un excelente truco de diseño de interiores. Funciona como un cabecero visual que enmarca el espacio de descanso, estimula la imaginación de los niños antes de dormir y le da un toque sumamente colorido y alegre al dormitorio.

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5 estampas gigantes de Peppa Pig para pegar atrás de tu cama

El mural de la casa en la colina con toda la familia

Este diseño para cubrir una gran superficie de la pared. Recrea la icónica colina verde con la casa amarilla de fondo y a toda la familia Pig, incluyendo a Peppa, George, la Mamá y el Papá sonriendo.

Peppa y George saltando en charcos de lodo

Es una estampa llena de dinamismo. Este diseño individual muestra a los dos hermanitos con sus botas de lluvia y saltando felices.

5 estampas gigantes de Peppa Pig para pegar atrás de tu cama

El coche rojo familiar con efecto ventana 3D

Un diseño muy original que simula una ventana abierta en la pared, a través de la cual se ve a Papá Pig conduciendo el famoso coche rojo con toda la familia a bordo.

Peppa Pig hada de los sueños

Una versión más mágica e ideal para la zona de descanso. Presenta a Peppa vestida de hada, con alas, una varita mágica y rodeada de nubes, castillos de fantasía y estrellas. Si buscas opciones que brillen en la oscuridad, este diseño es perfecto.

5 estampas gigantes de Peppa Pig para pegar atrás de tu cama

El tren del abuelo Pig con vagones organizadores

Un diseño interactivo y colorido que muestra al Abuelo Pig conduciendo su minitren, con Peppa y George saludando desde los vagones traseros. Puedes pegar el tren en forma horizontal exactamente al ras del colchón.

