3 modelos sencillos de calentadores que puedes tejer a crochet

Esta temporada el crochet está ganando bastante relevancia dentro de las tendencias, pues esta técnica artesanal además de creativa, es bastante entretenida, siendo una gran alternativa para una gran cantidad de personas que llevan años tejiendo y para las que llevan poco.

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Ya sea que seas alguien experto en esta técnica o principiante, te compartiremos algunos modelos en los que puedes tejer calentadores, aprovechando la disminución de temperatura que se ha presentado en los últimos días, para que así el frío no te tome por sorpresa y luzcas tus propias creaciones.

Modelos sencillos de calentadores a crochet

Esta es une breve lista de algunos modelos de calentadores que puedes hacer desde casa a crochet, donde podrás tener los tuyos, pues son diseños sencillos y para todos los niveles.

