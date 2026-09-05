3 modelos sencillos de calentadores que puedes tejer a crochet
Diseños fáciles de calentadores a corchet. Los puedes hacer de manera práctica desde tu casa.
Esta temporada el crochet está ganando bastante relevancia dentro de las tendencias, pues esta técnica artesanal además de creativa, es bastante entretenida, siendo una gran alternativa para una gran cantidad de personas que llevan años tejiendo y para las que llevan poco.
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Ya sea que seas alguien experto en esta técnica o principiante, te compartiremos algunos modelos en los que puedes tejer calentadores, aprovechando la disminución de temperatura que se ha presentado en los últimos días, para que así el frío no te tome por sorpresa y luzcas tus propias creaciones.
Modelos sencillos de calentadores a crochet
Esta es une breve lista de algunos modelos de calentadores que puedes hacer desde casa a crochet, donde podrás tener los tuyos, pues son diseños sencillos y para todos los niveles.
- Rectángulo: Este diseño es ideal para principiantes, pues en realidad no se necesita contar puntos complicados, resultando en un modelo esponjoso y sobre todo, abrigador. Debes de tejer una tira de cadenas que mida el alto aproximado que quieres cubrir (30 cm aproximadamente). Deberás tejer toda la primera fila con puntos medio altos. Para las siguientes filas debes girar el tejido y hacer puntos medios altos pero solo tomando una hebra detrás de cada punto.
Repite el proceso hasta que el ancho de tu tejido rodee cómodamente tu pantorrilla. Finalmente corta el hilo dejando una hebra larga y une el primer extremo con el último usando una aguja lanera.
@yasicrochet 🧶 Te enseño a tejer estos calentadores o polainas a crochet paso a paso, que se tejen en punto elástico igual que el cuellito, con una variante para que ajusten en el tobillo y la canilla. Podrás lograrlo perfectamente sea cual sea tu nivel de dificultad con el tejido. 📽️ Si no miraste el tutorial anterior te invito a hacerlo, porque allí te explico en profundidad y con detalles cómo lograr esta hermosa trama y hacer un cierre perfecto. ❗️Si estás empezando a tejer te recomiendo evitar el color negro 🤪 o tejer sobre una superficie blanca para lograr mayor contraste y poder identificar los puntos. 📐 En este caso las dimensiones del rectángulo son: 30 cm de alto x 35 cm de ancho (vas a medir el contorno de la pierna a la altura de la canilla y restar un par de cm ya que la trama es elástica). Al final del video podés ver como quedaron puestos 🤩. ❔Cualquier duda que tengas, ¡te leo en comentarios! ⚠️ Seguime para enterarte de los nuevos tutoriales 💟 #crochet #tutorialcrochet #crochê #polainas #calentadorescrochet #hechoamano ♬ sonido original - YasiCrochet
- Modelo con Efecto Bombacho: Esta opción es ideal si buscas que tu calentador no se resbale y quede más ajustado al tobillo y a la rodilla (sin apretar).
Necesitas montar las cadenas del alto que quieres que tenga. Intercala los puntos en la misma fila; comienza tejiendo 6 puntos deslizados (rasos), continúa tejiendo el centro con puntos bajos, y termina los últimos 6 puntos con puntos deslizados. Después teje todas las vueltas siguientes haciendo exactamente lo mismo y tomando solo la hebra trasera. Al usar el punto deslizado en los extremos, esa sección se encogerá y creará unos puños elásticos sin necesidad de tejer piezas separadas.
@bysophiielouise full tutorial for crochet legwarmers🫶🏼✨ let me know if there are any questions💗 #crochet #crochettutorial #crochetlegwarmers #crochettiktok #crochettok #crochetpattern #crochetersoftiktok ♬ Au Revoir - Sweet After Tears
- Modelo Tubular en Espiral con Elástico Separado: Si no quieres coser al final, puedes tejer en redondo directamente.
Deberás tejer una tira pequeña de unas 10 a 12 cadenas (este será el ancho de tu resorte o elástico). Teje las filas de puntos bajos tomando la hebra de atrás hasta que esa banda rodee el tobillo. Posteriormente deberás unir los extremos para formar un anillo, engancha tu hilo en el borde de ese anillo y comienza a tejer hacia arriba de forma circular.
Puedes usar punto alto o punto medio alto vuelta tras vuelta en espiral hasta alcanzar la altura que quieras y para terminar, solamente debes de rematar el hilo.