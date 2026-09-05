Cómo hacer 10 litros de agua de tina para celebrar en Fiestas Patrias
Es una de las recetas más fáciles de hacer y que no te llevará demasiado tiempo.
El mes de septiembre se vive de una manera diferente para todos los mexicanos, teniendo en cuenta que esperamos con ansias la llegada de las Fiestas Patrias, las cuales se celebrarán el 15 y 16 de septiembre, y que será motivo de celebración en todo el territorio nacional. Es muy importante para todos los mexicanos por lo que se realizarán distintas celebraciones y habrá lugar para comer platillos típicos y también bebidas, como lo es el agua de tuna¸ que no puede faltar. Por eso, te dejaremos la receta de cómo hacer 10 litros de esta bebida.
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Las Fiestas Patrias son un gran motivo para celebrar, para reunirse en familia, con amigos y poder disfrutar de platillos típicos, de poder decorar la casa y el vecindario con temática relacionada a esta fecha tan importante y en donde hay ciertas recetas o cosas que no pueden faltar. Lo más probable es que cada familia tenga su tradición y su menú preparado.
El agua de tuna es una bebida natural y fresca que es originaria de nuestro país que se elabora licuando la pulpa del fruto del nopal y se mezcla con azúcar, agua y hasta limón. Por eso, seguramente que esté en la mesa de muchos mexicanos para las Fiestas Patrias y por eso te compartiremos la receta para 10 litros y que será fácil de hacer.
Ingredientes para preparar el agua de tuna
- 2, 5 kilos de tunas verdes o blancas
- 10 litros de agua
- 500 gr de azúcar
- 4 limones
- Hielo a gusto
@viricookss AGUA DE TUNA🌵✨ Había visto tunas en el súper y donde vivo está haciendo mucho calor!! Así que se me ocurrió esta agüita de tunas bien refrescante😮💨 aquí te dejo la receta 👇🏻💛 6-8 pz tunas verdes Hojas de menta Ralladura de 1/2 limon amarillo 3/4 tz azúcar Jugo de 1 limón amarillo 4 tz de agua en total. Utiliza 2 para licuar y el resto para terminar de mezclar #receta #recetas #recetasfaciles #aguadetuna #tunas ♬ Ella Es Bonita - Sweet Little Band
Cómo preparar el agua de tuna
- Lavar cuidadosamente las tunas y pelarlas; y en caso de comprarlas, debes asegurarte que no tengan espinas
- Dividir la tuna en trozos para facilitar el proceso de licuado
- Colocar parte de la tuna en la licuadora con suficiente agua para que se puedan triturar y procesar durante unos segundos hasta lograr una mezcla homogénea
- Colar la mezcla pasando la tuna por un colador para retirar las semillas
- Integrar todos los ingredientes, agregando el concentrado de tuna en una jarra y añadir el resto de agua para incorporar el azúcar poco a poco y mezclar hasta que se disuelva
- Añadir el limón y mezclar nuevamente
- Agregar hielo agusto o refrigerar durante algunas horas y estará listo para servir
@marisolpinktiktoker No vas a creer lo sencillo, pero delicioso que es preparar agua de tuna. Te vas a refrescar como no tienes una idea 🥤🫧😋 . . #tuna #agua #receta #recipe #refresh #refrescarse #fy #fyp #foryoupage ♬ Bed Chem - Sabrina Carpenter