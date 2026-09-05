Cómo hacer 10 litros de agua de tina para celebrar en Fiestas Patrias

El mes de septiembre se vive de una manera diferente para todos los mexicanos, teniendo en cuenta que esperamos con ansias la llegada de las Fiestas Patrias, las cuales se celebrarán el 15 y 16 de septiembre, y que será motivo de celebración en todo el territorio nacional. Es muy importante para todos los mexicanos por lo que se realizarán distintas celebraciones y habrá lugar para comer platillos típicos y también bebidas, como lo es el agua de tuna¸ que no puede faltar. Por eso, te dejaremos la receta de cómo hacer 10 litros de esta bebida.

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Las Fiestas Patrias son un gran motivo para celebrar, para reunirse en familia, con amigos y poder disfrutar de platillos típicos, de poder decorar la casa y el vecindario con temática relacionada a esta fecha tan importante y en donde hay ciertas recetas o cosas que no pueden faltar. Lo más probable es que cada familia tenga su tradición y su menú preparado.

El agua de tuna es una bebida natural y fresca que es originaria de nuestro país que se elabora licuando la pulpa del fruto del nopal y se mezcla con azúcar, agua y hasta limón. Por eso, seguramente que esté en la mesa de muchos mexicanos para las Fiestas Patrias y por eso te compartiremos la receta para 10 litros y que será fácil de hacer.

Ingredientes para preparar el agua de tuna

2, 5 kilos de tunas verdes o blancas

10 litros de agua

500 gr de azúcar

4 limones

Hielo a gusto

Cómo preparar el agua de tuna