Los 5 colores de uñas que serán tendencia para llevar en los pies este otoño 2026

Los tonos burdeos, chocolate, verde oliva, rojo intenso y nude cálido se perfilan entre los 5 colores de uñas que marcarán tendencia en los pies durante el otoño de 2026. La nueva temporada deja atrás parcialmente los tonos vibrantes del verano para dar paso a una paleta más cálida y versátil, ideal para conseguir una pedicura elegante.

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Aunque durante los meses más fríos los pies suelen permanecer cubiertos durante más tiempo, la pedicura continúa siendo una parte importante de la rutina de belleza. Botas abiertas, sandalias de transición, viajes y momentos de descanso son algunas de las ocasiones en las que unas uñas cuidadas pueden completar el estilo.

¿Cuáles son los 5 colores de uñas de los pies que serán tendencia en otoño 2026?

Las tendencias de pedicura para el otoño 2026 apuestan por colores fáciles de combinar y acabados que aportan profundidad y luminosidad a las uñas.



Burdeos: los rojos oscuros con matices vinosos son un clásico del otoño y una de las opciones más sofisticadas para la pedicura. Su intensidad permite crear un contraste elegante y funciona especialmente bien con acabados de alto brillo. Marrón chocolate: este tono se consolida como una alternativa moderna al negro. Los marrones profundos aportan calidez y combinan fácilmente con la gama de colores característica de la temporada, desde el beige hasta el camel. Verde oliva: elegante y diferente, este color conecta con la inspiración natural de las tendencias otoñales. Puede llevarse en una versión apagada para conseguir una apariencia más discreta o con un ligero acabado metálico para aportar dimensión. Rojo intenso: el rojo nunca desaparece completamente de las tendencias de pedicura. Para el otoño de 2026, las versiones más profundas y cálidas se presentan como una opción atemporal que puede adaptarse a diferentes estilos. Nude cálido: los tonos beige, caramelo y café con leche son ideales para quienes prefieren una pedicura más natural. Su principal ventaja es su versatilidad y la facilidad para combinarlos con distintos colores de calzado.

¿Cómo hacer que la pedicura de otoño dure más tiempo?

La elección del color es importante, pero una pedicura elegante también depende de una preparación adecuada de las uñas y de la piel. La podóloga y experta en salud del pie Dr. Yolanda Ragland ha insistido en diferentes intervenciones profesionales sobre la importancia de mantener los pies limpios y secos.

Para prolongar el buen aspecto de la pedicura durante el otoño, los profesionales recomiendan prestar atención a varios hábitos:



Aplicar una base protectora antes del esmalte para favorecer una aplicación más uniforme y ayudar a proteger la superficie de la uña.

antes del esmalte para favorecer una aplicación más uniforme y ayudar a proteger la superficie de la uña. Utilizar capas finas de color , permitiendo que cada una se seque correctamente antes de aplicar la siguiente.

, permitiendo que cada una se seque correctamente antes de aplicar la siguiente. Sellar con un top coat para aportar brillo y proteger el esmalte frente al desgaste.

para aportar brillo y proteger el esmalte frente al desgaste. Hidratar diariamente los pies y las cutículas , evitando aplicar crema directamente sobre el esmalte recién colocado.

, evitando aplicar crema directamente sobre el esmalte recién colocado. Elegir un calzado que no ejerza presión sobre los dedos, ya que el roce constante puede afectar tanto a las uñas como al acabado de la pedicura.

La American Podiatric Medical Association (APMA) también destaca la importancia de mantener una higiene adecuada. Aunque la pedicura tiene un importante componente estético, el cuidado de las uñas también forma parte de una rutina saludable para los pies.