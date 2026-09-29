5 ideas para hacer una alcancía de Derpy Tiger de las Guerreras Kpop

El tierno Derpy Tiger es sin duda el personaje más carismático de las Guerreras Kpop, debido a su popularidad, es utilizado como inspiración para crear múltiples manualidades. Hoy te decimos algunas ideas para hacer una alcancía de esta criatura.

Si quieres incentivar el hábito del ahorro en los más pequeños o simplemente quieres un adorno único en tu habitación, unir una alcancía con un sistema interactivo de dedo es la opción más divertida y económica.

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5 ideas para hacer una alcancía de Derpy Tiger

La alcancía con trampilla de dedo mecánica

Se construye una caja de cartón cerrada con una ranura ancha en la parte superior. Al lado de la ranura se instala una pequeña compuerta móvil sujeta con una liga elástica suave.

En la parte trasera de la caja se deja un espacio para meter la mano. Usa un títere de dedo de Derpy Tiger para atrapar la moneda y meterla al fondo de la alcancía.

Ideas para hacer una alcancía de Derpy Tiger de las guerreras K-Pop|Pinterest

Alcancía de frasco reciclado con títere-tapón

Consigue un frasco limpio y haz una ranura en la tapa metálica o plástica con la ayuda de un cúter. Pinta la tapa de un color azul cielo brillante. Modela la cabeza de Derpy Tiger utilizando fomi, dejando un hueco cilíndrico en la base.

Alcancía de caja fuerte

Utiliza una caja de cartón mediana. En la parte frontal, dibuja un panel de control de los colores característicos de Zoey, Mira y Rumi. Haz tres pequeños orificios debajo de la ranura de monedas. Modela tres minicabezas de Derpy Tiger que sirvan como botones.

Inspiración para hacer una alcancía con personajes de las guerreras k-pop|Pinterest

Mini alcancía de tubo

Utiliza tubos rígidos de cartón y córtalos y séllalos por ambos lados, dejando una ranura para monedas en la parte superior. Forra el cilindro con fieltro azul claro. Corta tiras delgadas de fieltro negro o naranja para simular las rayas de Derpy Tiger.

Alcancía de madera

Consigue una cajita básica de madera y píntala por completo usando pintura acrílica azul pastel y lila neón. En lugar de dejar la superficie plana, imprime una imagen en alta definición de Derpy Tiger en un papel grueso.

Recorta las piezas por separado, pégalas sobre la madera y crea un efecto 3D donde parece que el tigre está abrazando físicamente la alcancía.

