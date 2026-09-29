¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre su causa de muerte

La industria del espectáculo se viste de luto una vez más. Muere el reconocido actor de telenovelas, Otto Sirgo, a los 79 años. Su lamentable fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado emitido la tarde de este martes, 29 de septiembre.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo”; se lee en el escrito. “Fue un eterno colaborador de esta asociación. (...) ¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo! ¡Descanse en paz!”

¿De qué murió el actor Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de su muerte

En el comunicado emitido por la ANDI no se revela la causa exacta de la muerte del actor. No obstante, meses antes de fallecer, Sirgo se sinceró sobre los problemas de salud que enfrentaba, pues reveló que estaba en tratamiento médico para tratar temas de equilibrio, situación por la que había tenido que rechazar algunos papeles en diversas obras de teatro. Aunado a ello, el actor también se encontraba lidiando con el duelo tras la reciente pérdida de su esposa, Maleni Morales.

“Tengo un problema de equilibrio, me lo han tratado dos médicos diferentes”; señaló Sirgo hace unos cuantos meses. “Desde que murió Maleni prácticamente ya no salgo. He dejado de socializar”.

Tras darse a conocer la noticia de su sensible pérdida, diversas figuras del espectáculo, como Patricia Reyes Spíndola - quien recientemente perdió a su hermana - y José Ron han mandado sus condolencias y mensajes de apoyo a sus seres queridos.

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Descanse en paz el primer actor, Otto Sirgo.