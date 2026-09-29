AL MOMENTO: Muere Otto Sirgo, actor icónico de telenovelas a los 79 años

¡Una terrible noticia para el mundo de la actuación! Se dio a conocer el fallecimiento del actor icónico Otto Sirgo a sus 79 años, el anuncio se formalizó por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes el martes 29 de septiembre del 2026, detallando que fue una personalidad de teatro, cine y televisión, quien trajo importantes papeles, además de enviar sus condolencias para sus familiares y amigos. .

Durante toda su vida artística se mantuvo activo en la actuación, participando en diversos proyectos de televisión en México. Hasta el momento, no se ha notificado la razón de su muerte, se espera que en los siguientes días se de a conocer más información al respecto.

¿De qué murió Otto Sirgo?

Desde el 2025, el icónico actor frente a medios de comunicación habló abiertamente sobre sus padecimientos de salud, detallando que tenía ciertos problemas de equilibrio, el cual ya se encontraba bajo tratamiento médico, situación que en su momento le perjudicó al poder tomar ciertos proyectos.

Aun así, en aquellos instantes, Otto Sirgo se mostraba optimista ante la situación, incluso tras la muerte de su esposa en el 2020, Maleni Morales. Por esa razón, su fallecimiento ha sorprendido a todos. Sin embargo, no ha sido confirmada la causa de su muerte, se desconoce que tuviera alguna enfermedad que comprometiera su bienestar.

¿Cuál fue la trayectoria de Otto Sirgo?

Otto Sirgo fue reconocido por participar en múltiples novelas mexicanas, pero también se destacó por tener un gran talento al desarrollarse en el teatro y en el cine, demostrando todo su talento y versatilidad. Dentro de sus proyectos se destacan los siguientes:



El amor tiene cara de mujer.

Los Miserables

Recién Cazados

Por la Libre

El que busca encuentra

Cantinflas

Vuelo 971

A La Habana me voy

¿Cuál fue su última publicación en Instagram?

Otto Sirgo a sus 79 años era un actor que no solamente se mantenía activo en la actuación, también en las redes sociales, permitiendo que sus fans de todas las edades puedan mantenerse conectado a él. Sin embargo, su última publicación se dio a conocer el 24 de noviembre del 2024, donde subió una foto junto a su esposa, detallando que ya se cumplían 4 años desde su fallecimiento, a quien seguía recordando.

Publicación a la que ya varios usuarios se han encargado de dejar su mensaje de condolencias, deseándole un buen viaje, agradeciendo todo su trabajo en la televisión y deseando que descanse en paz.

¿Cuáles han sido las reacciones de los famosos?

Ante la noticia de la muerte del icónico actor, la reconocida actriz Patricia Reyes Espíndola, en su cuenta de Instagram y Facebook un pequeño video de Otto Sirgo, con una foto de él, y enviando un mensaje de despedida para su "querido amigo", además de detallar que el artista ya se encuentra junto a su esposa en el cielo.