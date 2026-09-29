Poner hielo a la lengua de suegra: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El mundo de la jardinería y en general el de las plantas tiene muchísimos espacios en los cuales desarrollarse. En dicho sentido, la lengua de suegra es una planta completamente recomendada por los expertos y por los aficionados que gustan de estos seres vivos. Se indica que rinde bien en interiores, sin embargo hay un detalle con su riego, por ello recomiendan utilizar el truco del cubo de hielo. He aquí la explicación de dicha situación.

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¿Por qué es bueno el cubo de hielo en la lengua de suegra?

La diferencia existente entre un riego directo y un cubo de hielo tiene como protagonista el impacto del agua al llegar al sustrato y a las raíces. Y es que cuando se vierte el riego directamente, eso básicamente funciona como una inundación, pero eso no es nada beneficioso para la lengua de suegra. Las raíces de esta planta son bastante sensibles, razón por la que pueden existir problemas con un modo normal de riego.

Entonces, con el método del hielo, la situación cambia por completo pues la idea y la intención de aplicación es que la humedad se incorpore poco a poco a la tierra con el líquido que sale del derretimiento. Así, no lanzas el agua de manera inmediata y afectas el tema ya mencionado de la absorción por parte de las raíces de la planta.

Precisamente la técnica del hielo busca brindar apoyo a las personas que no distinguen bien el tema de la humedad con sus plantitas. Las raíces de la lengua de suegra (entre otras plantas) prefieren un sustrato seco en riegos puntuales. Sin embargo, si no tienes problema en el cálculo de la humedad, puedes seguir regando tus plantas de la manera en la que lo haces regularmente.

¿Cómo hacer correctamente el truco del cubo de hielo en la lengua de suegra?

Los que saben del tema recomiendan que si aplicarás el truco del cubo de hielo, lo conveniente es poner 2 o 3 cubitos a lo largo del sustrato… pero alejado de la base de la planta. Si el hielo queda muy cerca, puede afectar la salud del cultivo. Por eso, para saber cómo marcha el riego en tu lengua de suegra puedes ver qué tanta agua sale por los orificios del drenaje. Y se recomienda no hacer tanto este truco, pues aunque es menos invasivo, sigue siendo líquido que puede humedecer de más a tu querida plantita.