El fenómeno de las Guerreras K-Pop también llega a las escuelas con estas ideas de parches para mochila con tus personajes favoritos, así podrás darle más estilo personalidad a tus útiles escolares.

El contraste entre la moda urbana de Seúl, los colores neón y la iconografía mística de la banda Huntr/x te permitirá transformar un accesorio básico en una pieza de colección única y llena de actitud.

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5 ideas de parches de las Guerreras K-Pop para tu mochila

Personalizar tu mochila con estos elementos es un proyecto manual sumamente sencillo y muy popular dentro de la moda custom. Ya sea que elijas parches bordados tradicionales para coser, parches termoadhesivos que se pegan fácilmente con el calor de la plancha, o plantillas pintadas a mano.

Lograrás capturar la esencia de Rumi, Mira y Zoey con alguna de las ideas creativas que te presentamos a continuación para que puedas renovar tu mochila.

Parche con el logotipo oficial de Huntr/x

Un parche rectangular o circular con el emblema de la banda en hilos metalizados, plateados o con tipografía neón sobre un fondo negro satinado.

Queda perfecto, colocado justo en el centro del bolsillo pequeño delantero, sirviendo como sello principal de tu mochila.

Las mejores ideas de parches de las Guerreras K-Pop para tu mochila|Pinterest

Diseño texturizado de la trenza de dragón de Rumi

Un parche alargado que replique de forma estilizada la famosa trenza morada de la líder del grupo o su silueta con ojos neón en modo cazadora.

Escudo circular de la barrera mágica Honmoon

Un parche redondo que reproduzca los patrones geométricos y los símbolos de la barrera de energía que las chicas activan al cantar.

Ideas de parches para poner en tu mochila si eres fan de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Minietiquetas de los bongs o varitas luminosas oficiales

Parches pequeños que muestren el diseño de los dispositivos luminosos de los fanáticos de la película, con formas futuristas y destellos de color rosa y verde limón.

Frase Golden en tipografía de graffiti o cyberpunk

Un parche de texto con el título de una de las canciones más icónicas y virales de la banda sonora de la película.

