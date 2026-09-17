5 ideas de parches de las Guerreras K-Pop para tu mochila
El fenómeno de la película animada de las Guerreras K-Pop ha llegado a las escuelas y a las mochilas de tus hijos con estos diseños e ideas de parches
El fenómeno de las Guerreras K-Pop también llega a las escuelas con estas ideas de parches para mochila con tus personajes favoritos, así podrás darle más estilo personalidad a tus útiles escolares.
El contraste entre la moda urbana de Seúl, los colores neón y la iconografía mística de la banda Huntr/x te permitirá transformar un accesorio básico en una pieza de colección única y llena de actitud.
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5 ideas de parches de las Guerreras K-Pop para tu mochila
Personalizar tu mochila con estos elementos es un proyecto manual sumamente sencillo y muy popular dentro de la moda custom. Ya sea que elijas parches bordados tradicionales para coser, parches termoadhesivos que se pegan fácilmente con el calor de la plancha, o plantillas pintadas a mano.
Lograrás capturar la esencia de Rumi, Mira y Zoey con alguna de las ideas creativas que te presentamos a continuación para que puedas renovar tu mochila.
- Parche con el logotipo oficial de Huntr/x
Un parche rectangular o circular con el emblema de la banda en hilos metalizados, plateados o con tipografía neón sobre un fondo negro satinado.
Queda perfecto, colocado justo en el centro del bolsillo pequeño delantero, sirviendo como sello principal de tu mochila.
- Diseño texturizado de la trenza de dragón de Rumi
Un parche alargado que replique de forma estilizada la famosa trenza morada de la líder del grupo o su silueta con ojos neón en modo cazadora.
- Escudo circular de la barrera mágica Honmoon
Un parche redondo que reproduzca los patrones geométricos y los símbolos de la barrera de energía que las chicas activan al cantar.
- Minietiquetas de los bongs o varitas luminosas oficiales
Parches pequeños que muestren el diseño de los dispositivos luminosos de los fanáticos de la película, con formas futuristas y destellos de color rosa y verde limón.
- Frase Golden en tipografía de graffiti o cyberpunk
Un parche de texto con el título de una de las canciones más icónicas y virales de la banda sonora de la película.