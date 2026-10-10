5 ideas para reutilizar el cartón de huevo en tu cocina y tu hogar

Uno de los desechos más comunes en las compras semanales es el cartón de huevo. En la búsqueda de un estilo de vida más sustentable y consciente, el reciclaje y el upcycling se han convertido en herramientas esenciales dentro de las casas mexicanas.

Este material, hecho a base de celulosa moldeada, posee una estructura geométrica perfecta, resistente y absorbente que muchas veces subestimamos. Antes de deshacerte de él, dale una segunda oportunidad.

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5 ideas para reutilizar el cartón de huevo en tu hogar

Organizador de salsas y aderezos boca abajo en el refrigerador

Mantener las botellas de catsup, mostaza o aderezos boca abajo cuando se están terminando puede ser un caos total en los anaqueles del refrigerador.

Corta una sección del cartón de huevo que se ajuste a los estantes de la puerta de tu nevera. Colocar los envases invertidos dentro de los huecos evitará que se caigan, mantendrá la zona limpia y asegurará que aproveches el producto hasta la última gota.

Cartón de huevo como semillero|Pinterest

Semillero ecológico y biodegradable para tu huerto urbano

Las cavidades individuales de los cartones son los contenedores perfectos para germinar semillas de cocina como jitomate, chile o cilantro. Añade un poco de tierra en cada espacio, coloca semillas y riega con un atomizador.

Paleta de pintura y base para secar manualidades

Las tapas de huevo funcionan como paletas perfectas para dosificar los colores. Además, si pones el cartón completo al revés, puedes tener una base excelente para sostener piezas pintadas mientras se secan con el aire.

Clasificador de costura con cartón de huevo|Pinterest

Contenedor de seguridad para esferas

Para esferas o decoraciones navideñas y los objetos frágiles de cristal que suelen romperse con facilidad cuando se almacenan de un año para el otro. Puedes apilar varios cartones dentro de una caja de plástico grande para mantener los adornos protegidos.

Clasificador de costura y herramientas pequeñas

Coloca una sección de cartón de huevo dentro de un cajón o clóset para utilizarlo como un organizador de escritorio de bajo costo. Podrás separar por categorías los clips, hilos, pasadores, etc.

