La familia de Natanael Cano rompe el silencio y habla sobre la decisión del cantante al detener su gira de conciertos: ¿Qué fue lo que dijo?

El nombre de Natanael Cano se ha colocado en el centro de la conversación desde que dio a conocer que, por motivos de salud mental, había optado por dar pausa a su gira, acto que ha generado diversas reacciones y que es ahora que su familia y equipo han salido para apoyar la decisión del cantante, demostrando una fuerte unión con el joven músico.

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¿Qué fue lo que dijeron el equipo y la familia de Natanael Cano?

El equipo de trabajo y la familia de Natanael Cano respaldaron la decisión del cantante de alejarse temporalmente de los escenarios para atender su salud física y mental. Dentro de su comunicado oficial, la familia Cano agradeció el cariño de sus seguidores y pidió respeto a su privacidad.

¿Por qué Natanael Cano decidió detener su gira “Natanael Cano Vol.1 Tour”?

De manera oficial se dio a conocer que el cantante Natanael Cano canceló las 10 fechas restantes de su gira “Natanael Cano Vol.1 Tour” el pasado 8 de octubre del año en curso. La decisión fue tomada tras señalar motivos de salud y bienestar.

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por el cantante, no se especifica un diagnóstico médico exacto sobre la salud de Natanael Cano y se limita a señalar que la pausa es para que el cantante pueda "descansar, atenderse y recuperarse". Ante estas declaraciones, los fans han comenzado a generar todo tipo de reacciones en apoyo al músico.

¿Qué pasará con los boletos vendidos para la gira de conciertos cancelada de Natanael Cano?

Tras confirmarse la cancelación de la gira de conciertos de Natanael Cano, se ha dado a conocer que el costo de los boletos se reembolsará en su totalidad por medio de boleteras oficiales de cada ciudad. Además, se reveló que para los boletos en línea se devolverá de forma automática a la tarjeta bancaria utilizada o mediante una solicitud en la sección de ayuda del sitio web.