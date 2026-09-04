ÚLTIMA HORA: Liberan al productor Luis de Llano, quien estuvo en la cárcel por el caso Sasha Sokol

En el último par de días, la noticia de la detención de Luis de Llano le dio la vuelta a todo el país, pues el caso de Sasha Sokol durante su etapa en Timbiriche ha tomado cada vez más fuerza dentro del mundo del arte y el entretenimiento en México, por lo que se estaría viendo algo sin precedentes.

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De acuerdo con el equipo legal de la cantante Sasha Sokol, el productor Luis de Llano fue detenido por elementos correspondientes al haberse resistido a cumplir con lo ordenado en una sentencia definitiva e inapelable, por lo que impusieron un arresto de 15 horas, por lo que cerca de las 7:30 pm de este jueves habría quedado en libertad según reportes recientes.

¿Por qué salió de la cárcel Luis de Llano tras haber sido arrestado?

Los primeros detalles que se revelaron por la parte legal de Sasha es que Luis de Llano habría sido arrestado tras no haber cumplido con sus obligaciones, donde se incluía el pedir una disculpa pública a la cantante, además de la publicación de una síntesis de la sentencia donde se confirma su responsabilidad por daño moral, esto luego de que se comprobara que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

De esta controversial caso se sabe que Sokol denunció públicamente la relación que tuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y este 39, por lo que el caso llegó a instancias legales donde finalmente se le habrían señalado las responsabilidades civiles del productor. Posteriormente se determinó que las acciones civiles relacionadas con el abuso sexual infantil no prescriben de la misma manera que otros asuntos, por lo que este no habría recibido una condena penal.

¿Cuánto tiempo debía de permanecer en la cárcel Luis de Llano por el caso de Sasha Sokol?

Esta detención no equivale a una nueva condena penal y tampoco significa que haya recibido una sentencia en prisión oficial, pues es una medida que se utiliza para intentar hacer cumplir una resolución judicial dentro del proceso civil que el productor enfrenta. Es por eso que los informes señalan que debe pasar 15 horas detenido por cada resolución jurídica y en este caso se habrían estimado cerca de 24 horas.