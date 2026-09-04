Fiesta de los Saja Boys: cómo hacer un fondo de globos para la mesa de dulces

Una fiesta de los Saja Boys es una de las celebraciones infantiles y juveniles más populares. La famosa banda virtual integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja, se ha consolidado como una de las temáticas más solicitadas y vibrantes del momento.

Lograr una ambientación profesional desde casa es completamente posible si se pone el foco en el corazón del evento: la mesa principal. Un arco de globos como fondo para enmarcar el panel, aportando volumen, dimensión y un fondo escenográfico espectacular que robará miradas.

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¿Cómo hacer un fondo de globos para fiesta de los Saja Boys?

Para armar esta estructura sin complicaciones, asegúrate de conseguir elementos de calidad en cualquier tienda de manualidades o plataformas de comercio electrónico:

Globos de látex en la paleta de colores oficial con tonos vibrantes como azul, verde, rosa y negro.

látex en la paleta de colores oficial con tonos vibrantes como azul, verde, rosa y negro. Cinta perforada para globos o una tira guía de plástico.

o una tira guía de plástico. Puntos de pegamento de doble cara o silicona fría para globos.

o silicona fría para globos. Bomba de aire eléctrica o manual.

eléctrica o manual. Lona decorativa o cortina metalizada de los Saja Boys.

Así puedes armar un marco de globos con temática de los Saja Boys|Pinterest

Paso a paso para hacer un fondo de globos de los Saja Boys

Para hacer el arco, primero debes preparar el fondo visual montando la base. Cuelga una lona personalizada de los Saja Boys o despliega cortinas metalizadas en la pared justo detrás de la mesa de dulces. Esto dará el contraste necesario para que los colores de los globos resalten al máximo.

Infla los globos en tres tamaños diferentes: grandes, medianos y pequeños. Al inflarlos, evita que queden en forma de pera; dales una forma perfectamente redonda presionándolos ligeramente contra una superficie plana antes de amarrarlos.

Arma un marco de globos con temática de los Saja Boys para tu mesa de dulces|Pinterest

Toma la cinta perforada de plástico y comienza a introducir los nudos de los globos grandes y medianos, alternando los colores. Deja libres los globos pequeños para el paso final.

Con ayuda de ganchos adhesivos, fija la tira de globos alrededor del panel o lona principal. Crea una silueta en forma de L invertida o un arco asimétrico que enmarque de manera dinámica la mesa.

Para eliminar los huevos vacíos y dar volumen profesional, toma los globos pequeños y pégalos en las uniones utilizando los puntos de pegamento de doble cara.

