El éxito de la película de Netflix, las Guerreras K-Pop, no solo ha vuelto virales a las protagonistas, sino también a sus carismáticos rivales: los Saja Boys. Esta banda virtual de chicos, liderada por Jinu e integrada por Abby, Mystery, Romance y Bebu, en realidad son poderosos demonios que buscan conquistar el mundo y tu WhatsApp.

Su estética urbana, oscura y vanguardista ha cautivado por completo a la comunidad en redes sociales. Si quieres que tu aplicación tenga toda la onda de esta banda digital, te explicamos como activar el modo Saja Boys en WhatsApp.

Es importante aclarar que no se trata de una función oficial de la plataforma, sino de una serie de ajustes manuales creativos que te ayudarán a transformar tu app para mostrar tu fanatismo.

¡Adiós Granjero! Así fue el tour de medios de Pascal Nadaud, quinto eliminado de La Granja VIP

¿Cómo activar el modo Saja Boys en WhatsAoo?

Genera fondos de pantalla personalizados

Abre WhatsApp y toca el ícono del círculo azul y morado para abrir el chat con Meta AI. Escribe un comando detallado como: "Genera una imagen vertical de estilo anime futurista inspirada en los demonios Saja Boys de las Guerreras K-Pop, con luces de neón y tonos violetas".

Genera fondos de pantalla personalizados|Gemini

Guarda la imagen en tu galería. Luego ve a Ajustes, Chats, Fondo de pantalla, presiona Cambiar, selecciona Mis fotos y elige la ilustración que generaste para establecerla como fondo.

Cambia el tono de tus notificaciones

Descarga en tu celular un fragmento de audio de la canción Soda Pop o Your Idol. Abre WhatsApp, ve a Ajustes, Notificaciones y toca en Tono de notificación. Selecciona el archivo de audio que descargaste y cada mensaje sonara con la música de los Saja Boys.

Cómo activar el modo Saja Boys en WhatsApp|Gemini

Habla con los personajes usando la Inteligencia Artificial

En tu chat de Meta AI, dale una instrucción específica para cambiar su personalidad de respuesta. Por ejemplo, dile "A partir de ahora responde todos mis mensajes adoptando la personalidad, el carisma y el estilo de hablar de Jinu, el líder de los Saja Boys".

