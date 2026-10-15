Dentro de La Granja VIP, las diferencias entre los participantes no solo aparecen durante las nominaciones o las pruebas, también surgen cuando analizan la manera en que sus compañeros están jugando. Esta vez, El Mono Osuna compartió con su equipo su opinión sobre Julio y dejó claro que, aunque reconoce sus cualidades musicales, no está convencido de su estrategia dentro del reality. Durante la conversación, el cantante y participante habló sobre la forma en que Julio ha tomado decisiones en la competencia. Para Mono, una cosa es el talento que alguien puede tener fuera del juego y otra muy distinta es saber moverse dentro de la granja, donde cada elección puede influir en las alianzas, las nominaciones y la permanencia de los concursantes.

“El Mono” Osuna reconoce el talento de Julio Camejo, pero no su estrategia

El Mono Osuna hizo una distinción entre la faceta musical de Julio y su desempeño en La Granja VIP. Por un lado, reconoció que canta muy bien y que sus canciones son buenas, por lo que no puso en duda su talento artístico. Sin embargo, esa opinión favorable no se extiende a su manera de jugar. Mono considera que la estrategia de Julio no es la más acertada y cuestionó las decisiones que ha tomado durante la competencia, especialmente las relacionadas con las nominaciones y sus movimientos dentro del reality.

¿Está jugando mal? “El Mono” Osuna critica la estrategia de Julio Camejo en La Granja VIP|La Granja VIP

Sus comentarios reflejan que, para él, tener talento o agradar por otras cualidades no necesariamente significa contar con una buena estrategia para avanzar en el programa. En una competencia donde las relaciones entre los participantes pueden cambiar de un momento a otro, las decisiones tienen un peso importante y pueden modificar el rumbo del juego. La conversación también deja ver cómo los concursantes observan y evalúan los movimientos de sus compañeros, incluso cuando no se trata de una discusión directa con la persona señalada. En este caso, Mono compartió su postura con integrantes de su equipo, exponiendo qué aspectos del juego de Julio no terminan de convencerlo.

¿Está jugando mal? “El Mono” Osuna critica la estrategia de Julio Camejo en La Granja VIP|La Granja VIP

Por ahora, sus comentarios ponen sobre la mesa una diferencia de criterios sobre cómo competir dentro de La Granja VIP. Queda por ver si esta percepción influirá en la relación entre ambos o si sus caminos seguirán separados dentro de la estrategia del reality.