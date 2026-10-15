Reutiliza los frascos de vidrio para hacer tu decoración de Día de Muertos y Halloween

Es oficial, estamos a pocos días de una de las celebraciones más esperadas por muchas personas; Día de Muertos y Halloween; día en el que la decoración suele ser una de las actividades favoritas para realizar, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas, muy fáciles y sencillas que puedes llevar a cabo para decorar sus espacios favoritos reutilizando frascos de vidrio que tengas en casa.

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Día de Muertos y Halloween: Ideas para hacer decoraciones con frascos de vidrio

Estas ideas son muy creativas y las puedes llevar a cabo una tarde en compañía de amigos o cualquiera de tus seres queridos. Tendrás toda la libertad creativa para pintar y decorar como más prefieras cada uno de los frascos, os cuales puedes colocar en habitaciones, sala, comedor el lugar que desees.

Frasco de vidrio de ojos con araña para decorar este Día de Muertos y Halloween

Este frasco es uno de los más divertidos para realizar. Para hacerlo necesitarás rellenar tu recipiente de vidrio favorito con agua con colorante verde, dentro de este colocarás ojos de plástico, mismos que pueden ser del tamaño que prefieras, de igual forma añadirás una araña de un tamaño grande, de preferencia. Puedes pintar la tapa de color dorado.

Frasco de vidrio de momia para decorar este Día de Muertos y Halloween

Esta idea es una de las más creativas, la cual consiste en hacer parecer un frasco de vidrio como “una momia”. Para hacerlo deberás enrollar el frasco con hilo en color blanco, puede ser estambre o el material que prefieras. Puedes colocar una araña de plástico en el centro. Ahora bien, lo que hará que este frasco resalte será que dentro de este pondrás luces con tonos naranja.

Frasco de vidrio de calabaza para decorar este Día de Muertos y Halloween

Esta idea de decoración consiste en pintar un frasco de vidrio transparente con pintura negra, pero dejando sin pintar los ojos, nariz y sonrisa de una calabaza. En la parte de adentro colocarás luces en tonos naranja y listo. Esta decoración es perfecta para colocar en cualquier espacio de tu casa. Puedes colocar ramas dentro para simular una especie de orejas.

Frasco de vidrio de fantasma y Frankenstein para decorar este Día de Muertos y Halloween

Esta idea de decoración es una de las más sencillas, consiste en pintar 3 frascos haciendo las figuras de un fantasma, una calabaza y Frankenstein. Necesitarás pintura textil blanca, negra, naranja y verde así como pinceles. Puedes guiarte en la siguiente imagen que te presentamos para hacer los delineados y formar las figuras.