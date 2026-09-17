Qué pasa si Manelyk gana la Salvación después de ser nominada por El Legado

Manelyk González fue la primera nominada en esta segunda semana de La Granja VIP, luego de que Abigail Pak “La Coreañera” haya decidido colocarla en la placa utilizando el beneficio de “El Legado” antes de abandonar la competencia. Sin embargo, Mane todavía puede cambiar su situación.

La participante podrá medirse contra los demás habitantes en riesgo durante la Salvación. Una victoria aseguraría su permanencia y pondría en sus manos una decisión capaz de afectar a uno de sus rivales.

Qué pasa si Manelyk gana la Salvación de La Granja VIP

Si Manelyk gana la Salvación, quedará fuera de la placa de nominados y ya no dependerá de los votos del público en la próxima gala de eliminación. Resulta que el hecho de haber sido elegida mediante El Legado no le impide competir ni hace que su nominación sea irreversible.

El Legado únicamente coloca al participante elegido como el primer nominado de la semana. Después cuenta con las mismas posibilidades que los demás granjeros en riesgo para salvarse.

Mane podría neutralizar así la última decisión de La Coreañera. Abigail Pak explicó que la eligió por sus actitudes durante la convivencia, pero la nominación perdería efecto si González se impone.

A quién podría salvar Manelyk de la nominación

La segunda placa quedó integrada por Manelyk González, Azalia Ojeda, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras “El Bicolor”. Entre todos ellos, Azalia aparece como la candidata natural para recibir la ayuda de Mane.

Ambas han mostrado cercanía y forman parte del mismo grupo junto con Kunno, La Bebeshita, Fernando Lozada, entre otros. Salvar a Azalia fortalecería su posición ante el bloque encabezado por Niurka.

Manelyk podría pasar de nominada a controlar la semana

Ganar representaría un giro completo para “La Reina de los Reality Shows”. Manelyk comenzó la semana en riesgo sin perder una prueba ni recibir votos en la Asamblea, pero podría terminar a salvo y controlando la Traición.

Además, sería su segunda reacción consecutiva ante una nominación. Mane llegó a la primera gala de eliminación en peligro después de que María Karunna la eligiera durante la Traición, pero consiguió permanecer gracias al apoyo del público.

Ahora tendrá la posibilidad de evitar nuevamente la eliminación, aunque esta vez dependerá de su rendimiento. Si consigue la Salvación, El Legado de La Coreañera quedará sin efecto y otro participante ocupará un lugar en la placa antes de la gala del domingo.