3 diseños de uñas acrílicas para octubre

Con el otoño de 2026 prácticamente aquí, las uñas acrílicas de temporada entran en una dinámica distinta a lo que se manejó a lo largo del verano. Así, los colores a utilizar y los diseños sufren un vuelco marcado, recordando ciertas festividades y conceptos que el clima trae consigo. Por ello, he aquí 3 formas top para que uses o adaptes a tu gusto en esta temporada que inaugura el final del año.

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¿Cuáles son los mejores diseños de uñas acrílicas para octubre de 2026?

Las paletas de colores, tendencias y sensaciones cambian con la llegada del otoño. El final de septiembre trae consigo una nueva forma de traer las uñas acrílicas de temporada. Por ello, estos 3 diseños te indican cómo disfrutar de la época y siempre recordándote que puedes adaptar estas recomendaciones a la forma que más te convenza.

Uñas acrílicas manicura francesa rehecha

Mientras que la manicura francesa se mostró sobre todo en sus tonos blancos en días pasados, la nueva temporada trae consigo cambios hacia el naranja calabaza, el verde oliva y el terracota. Aquí la clave radica en mantener la base natural y por lo tanto... limpia. Estos son los colores de uñas acrílicas a destacar en octubre.

Uñas acrílicas marrón chocolate

Mientras en otras temporadas del año el negro siempre entra como recomendación clásica, aquí el marrón es ley. Y específicamente se te recomienda una elegancia inmediata y minimalista que se logra con la combinación de almendrados y cuadrados… en un tono marrón chocolate glossy. Todo esto, logrando una perfecta armonía con el clima frío-templado y los suéteres que comienza a inundar los outfits de las personas.

Uñas acrílicas spooky minimalista

Y entre las festividades de octubre, no puede pasar desapercibido el Halloween. Este se mantiene muy activo en las actividades a finales de mes, donde la moda también está incluida. Por eso en estos diseños de uñas acrílicas se propone algo sutil, donde se coloca una base translúcida o nude (puede ser en una o dos uñas por mano)... con un dibujo-diseño de fantasmas o simulando telarañas.