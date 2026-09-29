Si tus aretes, anillos y collares están siempre enredados o perdiéndose por toda la casa, es momento de poner orden sin gastar una fortuna. Conoce cómo hacer un alhajero casero con latas y yute.

El reciclaje creativo nos demuestra que no es necesario comprar organizadores costosos para tener un espacio estético. Combinar la resistencia de las latas metálicas con la calidez orgánica del hilo o tela de yute da como resultado un joyero de estilo boho chic que lucirá espectacular en tu tocador.

Noticias Michoacán del 29 de septiembre 2026

¿Cómo hacer un alhajero casero con latas y yute paso a paso?

Antes de comenzar a crear tu alhajero casero con latas y yute, conoce los materiales que necesitarás:



3 latas limpias Cinta o cuerda de yute Pistola de silicón caliente Un trozo de cartón grueso Tela suave Elementos decorativos como encaje, perlas o cuentas de madera

Así puedes hacer un alhajero casero con latas de atún|Pinterest

Guía paso a paso para armar tu alhajero

Lava perfectamente las latas para eliminar cualquier residuo de comida y olor. Aplana muy bien los bordes internos cortantes de la lata.

Para que tus joyas no se rayen con el metal, corta tiras de fieltro o tela suave de la misma altura del interior de la lata y un círculo para el fondo. Pégalos firmemente usando unos puntos de silicón caliente.

Aplica una línea de silicón caliente en la base exterior de la lata y pega el extremo del hilo de yute. Comienza a enredar la cuerda de forma apretada hacia arriba, aplicando pequeños puntos de pegamento cada dos o tres vueltas para que no se afloje.

Has tu propio alhajero casero con latas de atún|Pinterest

Para optimizar el espacio, puedes pegar las tres latas una sobre otra en forma de torre fija, o unirlas de forma horizontal formando un trébol.

Coloca tu torre de latas sobre el cartón grueso y marca el contorno con un lápiz. Recorta el círculo de cartón y fórralo por completo, un lado con la tela suave interna y el lado exterior con tela o hilos de yute.

Dale personalidad a tu alhajero casero decorando con encaje blanco, perlas en los bordes o un contraste ente lo rústico y lo elegante con el yute.

