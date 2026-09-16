Cómo hacer muñecos de Rumi de las Guerreras K-pop de crochet

Crear muñecos tejidos de Rumi con crochet es una de las técnicas favoritas de los fanátivos para inmortalizar a sus personajes favortitos de las Guerreras K-Pop.

El diseño estilizado de este personaje, caracterizado por sus llamativos tonos de cabello y sus trajes de batalla neón, se adapta de forma maravillosa a los puntos básicos del ganchillo, permitiéndote crear una pieza de colección única y hecha a mano.

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¿Cómo hacer muñecos de Rumi de las Guerreras K-Pop?

Tejer tu propio amigurumi de Rumi requiere prestar especial atención a los detalles geométricos de su vestimenta y a su peinado característico, que son el sello de identidad de esta cazadora de demonios

Con hilos de algodón de los grosores adecuados y una aguja de crochet estándar puedes replicar tanto su faceta de idol musical como su armadura de combate.

3 pasos clave para tejer a Rumi de las Guerreras K-Pop

Estructura base del cuerpo con técnica amigurumi

Comienza tejiendo desde las piernas hacia la cabeza en espiral utilizando puntos bajos, empleando un tono de piel claro para el rostro y las manos.

Debido a que los personajes de la película tienen proporciones alargadas, se recomienda introducir un alambre galvanizado o un limpiapipas protegido en el interior del cuerpo para mantener la cabeza firme y permitir que el muñeco adopte poses de batalla.

Crea muñecas Rumi de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Tejido del cabello y su icónica trenza de dragón

Teje un casco básico con hilos en tonos fucsia o violeta vibrante y cóselo firmemente a la cabeza del muñeco. Teje mechones individuales usando puntos altos y una trenza larga y gruesa que caiga por su espalda, utilizando la técnica de mechones en relieve para darle el dinamismo visual que se ve en la animación.

Descubre cómo hacer a las Guerreras K-Pop paso a paso con crochet|Pinterest

Confección del traje de batalla Huntr/x

Puedes tejer el traje directamente sobre el cuerpo cambiando el color del hilo a negro y gris, o tejer las piezas por separado para darle textura tridimensional.

Utiliza hilos delgados en color verde limón o rosa fosforescente para bordar las líneas de energía de su armadura sobre el tejido negro, logrando ese efecto cyberpunk tan característico de la película.

