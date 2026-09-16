"¿Quieres que te miente la madre también?": Así fue el ENCONTRONAZO de Niurka y La Bebeshita en La Granja VIP

La dinámica del lodo en La Granja VIP Segunda Temporada destapó nuevas enemistades y salieron a la luz varios problemas. Para muestra, el cara a cara que tuvieron Niurka y La Bebeshita, que empezó como una plática tranquila y rápidamente escaló hasta los gritos y las ofensas.

Lo que al parecer ninguno de los Granjeros entendía bien, es cómo se desató este conflicto, si hasta ese momento ellas no se habían peleado y convivían bien. Y la encargada de poner sobre la mesa qué pasó realmente, fue Daniela, que le cuestionó a la cubana su forma de ser tan cambiante, pues dijo no entender por qué con ella se portaba linda y con otras personas es totalmente lo opuesto.

@lagranjavipmx Tuvieron qué intervenir #Pascal y #JulioCamejo entre #Niurka y #Bebeshita para calmarlas. #LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾 ⁣⁣ Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Por qué se pelearon Niurka y La Bebeshita en La Granja VIP? El comentario que encendió la polémica

En un principio, Niurka se contuvo a responderle mal a La Bebeshita y le reiteró que le caía bien, pero que eso no tenía nada que ver en sus problemas con Manelyk y precisamente por eso no comprendía que se lo estuviera echando en cara. "A ver, piensa, analiza, ¿por qué crees que a ti te trato increíble? Porque son dos personas, dos mundos diferentes. Si te trato así es porque me caes poca madre y a quien no trate bonito, es porque no me cae. Entonces, no sé dónde está la confusión", le dijo.

Al respecto, Daniela Alexis siguió insistiendo en que le gustaría ver una faceta suya diferente y que mostrara lo buena persona que es. Fue en ese momento cuando Niurka se enojó y le contestó fuerte a La Bebeshita, diciéndole que empezaría a cambiar sus actitudes y recordándole que ella también hace las cosas mal, como no querer compartir su cama solo para que los demás duerman en el piso.

"Es que soy una buena persona. ¿Quieres que te miente la madre también? Pero qué bueno que me dices, porque a partir de ahora voy a empezar a tratarte como a Mane para que ya estés feliz", apuntó la cubana, momento que detonó en gritos y hasta hizo que Bebeshita la llamara "verdulera", lo que le arrancó una carcajada, a diferencia de la vez que se peleó con Manelyk y se fue furiosa a contar su versión de la historia.