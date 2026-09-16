Muere reportera Eliana Moreno en TRÁGICO accidente aéreo mientras realizaba una cobertura

El pasado 15 de septiembre la reconocida reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw fallecieron en un trágico accidente aéreo luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en la zona de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, esto mientras cubrían un accidente de una camioneta y un autobús. Esta sin duda alguna ha conmocionado a todos debido a que Eliana era una de las comunicadoras más destacadas en su área debido a la forma en la que compartía información con la sociedad. A continuación te compartimos todo lo que se sabe sobre este lamentable suceso.

Eliana Moreno: ¿Qué se sabe del accidente en el que murió la reportera?

De acuerdo con la información que se ha compartido, tres personas murieron en el accidente; Eliana Moreno, el piloto y una tercera persona. Además de esto, según resportes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles seis personas salieron lesionadas. Una vez que se estrelló el helicóptero inició un fuerte incendio al cual acudieron más de 70 bomberos y decenas de patrullas. Fue el portavoz de dicho departamento, Branden Silverman, quien mencionó que el helicóptero quedó muy destruido y tendían que buscar entre los escombros para ver qué otras víctimas había.

Se ha podido identificar a la nave como el helicoptero "NewsChopper4", mismo que era operado por Angel City Air. Por su parte fue La Junta Nacional de Seguridad en Transporte la institución encargada de decir que investigarían todo lo relacionado al caso.

¿Quién era Eliana Moreno?

Eliana Moreno fue una destacada reportera que estudió Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas. A lo largo de su carrera trabajó como presentadora y reportera en dos idiomas; inglés y español, esto debido a que era originaria de Orange, California en Estados Unidos. Parte de su trabajo del día a día era manejar cámaras a bordo de helicóptero, editar contenido y hacer crónicas de noticias en tiempo real. En instagram acumuló más de 10 mil seguidores y en 2013 obtuvo el Premio Emmy gracias a su trabajo en el periodismo.