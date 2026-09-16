“Vámonos recio": Mónica Escobedo hace CONTUNDENTE aviso tras la pelea con Manelyk en La Granja VIP

La rivalidad entre Manelyk y Mónica Escobedo en La Granja VIP ya está más que declarada. Y es que a pesar de que apenas ayer tuvieron una charla honesta y parecía que podrían llevarse bien, la dinámica del lodo se convirtió en el pretexto perfecto para que se dijeran sus verdades cara a cara y salió a relucir que en realidad no se llevan bien.

Así que esto bastó para que la comediante lanzara una advertencia en sus redes sociales, en la que reveló que se irá con todo, justo como le dijo que aprendería a ser "perra". "Quise llevarnos bien, no se puede, ámonos recio", se lee en el clip que recapituló uno a uno los dardos que Mónica lanzó hacia Mane y su equipo de aliados.

Mónica dejó claro que empezará a jugar bien en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Manelyk y Mónica Escobedo no se llevan bien en La Granja VIP?

Si bien no han tenido conflictos directamente, desde hace días que Manelyk dejó claro que Mónica no le cae nada bien, pues considera que es "quedabien" en La Granja VIP y le da cierta desconfianza verla convivir con todos los grupos que se están formando.

"Sé que a lo mejor la gente que se lleva bien con todos no te gusta, o a lo mejor no lo puedes creer. Yo vine a aprender y si voy a aprender de ti, para perra, perra y media", dijo con ironía, mientras Mane la desafió respondiéndole que espera ver si es verdad que ya va a reaccionar.

Mónica le dice a Manelyk que no tiene educación y el conflicto estalló en La Granja VIP

Esto no fue todo, porque la llamada "reina de los realities" se molestó más porque Mónica insinuó que no tenía educación, mencionándole que si es verdad que es real como siempre pregona, también tiene que mostrar este lado de su personalidad que casi nadie conoce.

"Eres muy transparente, pero hay una máscara que te tienes que quitar para que salga esa persona educada que debe haber en alguna parte", fueron las palabras que desataron el enojo de Manelyk y terminó señalándole que si no le habla, es que simplemente no le cae bien, tal como se lo dijo a María Karunna cuando la intercambió en el viernes de traición.