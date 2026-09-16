Conoce cuáles son los números de la suerte y el mensaje especial del universo para cada uno de los signos del zodíaco durante la jornada de hoy miércoles 16 de septiembre de 2026.

Mientras la Luna transita por los terrenos transformadores de Escorpio y el equilibrado signo de Libra, el cosmos nos invita a soltar las viejas cargas emocionales para abrir paso a la abundancia y las nuevas alianzas.

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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy miércoles 16 de septiembre

Aries

El universo te pide cuidar tu excesiva sinceridad para evitar disgustos con tu círculo social.

Números de la suerte: 07, 22 y 41.

Leo

Es el momento ideal para empezar a buscar financiamiento para esas ideas creativas que rondan tu cabeza.

Números de la suerte: 09, 24 y 48.

Sagitario

Libera tu mente y canaliza tu deseo de aprender, se abrirá una gran oportunidad de expansión.

Números de la suerte: 05, 31 y 42.

Tauro

Empieza a planificar tu futuro económico con disciplina y detecta dónde estás cediendo demasiado el control.

Números de la suerte: 04, 18 y 35.

Estos son los números que traerán buena suerte a los signos del zodíaco|Pexels: Nadin Sh

Virgo

Una conjunción astral favorable protege tus intereses profesionales. Confía en que tu esfuerzo actual es suficiente.

Números de la suerte: 06, 21 y 43.

Capricornio

Presta atención a tus colaboraciones; aprende a diferenciar quién te apoya genuinamente y quién compite contigo.

Números de la suerte: 14, 23 y 46.

Géminis

Aunque algunos planes o viajes puedan sufrir retrasos, aprovecha para analizar con calma tus límites laborales.

Números de la suerte: 12, 27 y 46.

Libra

La melancolía del pasado se disipa. Llegan cambios positivos, elogios en tu entorno y resolución de asuntos financieros.

Números de la suerte: 11, 29 y 37.

Estos números traerán suerte a los signos en las próximas horas|Pexels: Markus Winkler

Acuario

Conecta con tu intuición; permite que tus ideas innovadoras fluyan sin intentar controlar los resultados inmediatos.

Números de la suerte: 10, 28 y 47.

Cáncer

Ten paciencia si las cosas o reconocimientos se retrasan un poco; la vida te pide madurez y no actuar con impulsividad.

Números de la suerte: 03, 16 y 39.

Escorpio

Es una jornada magnífica para iniciar búsquedas de empleo o proyectos económicos con pasos firmes y tácticos.

Números de la suerte: 08, 26 y 44.

Piscis

Evalúa tus deseos profundos y desglosa tus metas.

Números de la suerte: 13, 25 y 40.