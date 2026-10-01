Cómo hacer paletas de hielo de Rumi de las Guerreras Kpop: 5 ideas

El arrollador éxito de la película animada las Guerreras K-Pop ha despertado la creatividad de miles de fanáticos de la música y la animación. Aprende cómo hacer paletas de hielo de Rumi, una forma divertida y refrescante de conectar con tu personaje favorito.

Rumi, la carismática líder y vocalista principal de la banda HUNTR/X, se distingue por su icónica cabellera morada, sus poderes musicales dorados y sus misteriosas marcas ocultas.

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5 ideas para hacer paletas de hielo de Rumi de las Guerreras K-pop

Paletas cabello de Rumi

Licúa 1 taza de arándanos, 1 taza de uvas moradas sin semilla y el jugo de medio limón hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas un toque más dulce, puedes añadir una cucharada de miel. Cuela el líquido, viértelo en los moldes para paleta y congela por 4 horas.

Paletas de energía dorada

Procesa pulpa de mango maduro y cubos de piña fresca hasta lograr una consistencia suave de puré. Coloca un poco de chamoy o chile en las paredes de tus moldes para dar un efecto de destellos oscutos y rellena con el puré dorado, antes de meter al congelador.

Así puedes hacer paletas de hielo de Rumi de las Guerreras Kpop: 5 ideas|Gemini IA

Paletas tricolor estilo Huntr/x

Divide yogur natural o de vainilla en tres recipientes. Deja uno blanco, en el segundo agrega jarabe rosa y en el tercero taro morado. Ve vertiendo las capas una a una en el molde, dejando congelar cada nivel por 30 minutos antes de añadir el siguiente para que los colores no se mezclen.

Paletas de marcas demoníacas

Llena los moldes con limonada natural fría. Deja caer estratégicamente gomitas oscuras en forma de rias, ositos o estrellas. Las gomitas quedarán suspendidas cuando se congele la base y simularán los patrones mágicos de Rumi, que es mitad humana y mitad demonio.

Paletas Soda Pop con dulces explosivos

Llena los moldes con refresco sabor uva o mora azul y ponlos a congelar. Antes de servir a los invitados, espolvorea la superficie congelada con dulces chispeantes para lograr una divertida explosión en la boca.

Puedes usar moldes especiales de silicona con las imagenes de las Guerreras K-Pop, en forma de estrella, o corazón, para darle un toque mucho más divertido y personalizado.

