Cómo hacer paletas de hielo de Rumi de las Guerreras Kpop: 5 ideas
¡Lleva el poder de Huntr/x a tu congelador! Aprende como hacer paletas de hielo de Rumi de las Guerreras K-Pop con estas 5 ideas deliciosas y llenas de color
El arrollador éxito de la película animada las Guerreras K-Pop ha despertado la creatividad de miles de fanáticos de la música y la animación. Aprende cómo hacer paletas de hielo de Rumi, una forma divertida y refrescante de conectar con tu personaje favorito.
Rumi, la carismática líder y vocalista principal de la banda HUNTR/X, se distingue por su icónica cabellera morada, sus poderes musicales dorados y sus misteriosas marcas ocultas.
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5 ideas para hacer paletas de hielo de Rumi de las Guerreras K-pop
- Paletas cabello de Rumi
Licúa 1 taza de arándanos, 1 taza de uvas moradas sin semilla y el jugo de medio limón hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas un toque más dulce, puedes añadir una cucharada de miel. Cuela el líquido, viértelo en los moldes para paleta y congela por 4 horas.
- Paletas de energía dorada
Procesa pulpa de mango maduro y cubos de piña fresca hasta lograr una consistencia suave de puré. Coloca un poco de chamoy o chile en las paredes de tus moldes para dar un efecto de destellos oscutos y rellena con el puré dorado, antes de meter al congelador.
- Paletas tricolor estilo Huntr/x
Divide yogur natural o de vainilla en tres recipientes. Deja uno blanco, en el segundo agrega jarabe rosa y en el tercero taro morado. Ve vertiendo las capas una a una en el molde, dejando congelar cada nivel por 30 minutos antes de añadir el siguiente para que los colores no se mezclen.
- Paletas de marcas demoníacas
Llena los moldes con limonada natural fría. Deja caer estratégicamente gomitas oscuras en forma de rias, ositos o estrellas. Las gomitas quedarán suspendidas cuando se congele la base y simularán los patrones mágicos de Rumi, que es mitad humana y mitad demonio.
- Paletas Soda Pop con dulces explosivos
Llena los moldes con refresco sabor uva o mora azul y ponlos a congelar. Antes de servir a los invitados, espolvorea la superficie congelada con dulces chispeantes para lograr una divertida explosión en la boca.
Puedes usar moldes especiales de silicona con las imagenes de las Guerreras K-Pop, en forma de estrella, o corazón, para darle un toque mucho más divertido y personalizado.