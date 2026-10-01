Esas moscas que aparecen sobre paredes, lavabos o regaderas del baño suelen corresponder a la familia Psychodidae, conocida como moscas de drenaje, moscas de humedad o moscas polilla, las cuales puedes eliminar con estas 4 ideas que sí funcionan, según los expertos. Pero si tienes una infestación en casa de ratas y ratones, puedes optar por estas opciones.

De acuerdo con el portal Virginia Tech, una forma sencilla consiste en colocar cinta transparente sobre la abertura de una tubería durante la noche, sin bloquearla de manera permanente; si aparecen moscas adheridas al material, ese conducto puede ser el origen de la infestación, como la de hormigas y arañas que puedes ahuyentar con estas 4 ideas.

Cómo eliminar las “moscas de baño": 4 ideas que sí funcionan según los expertos|IA

Así puedes eliminar las moscas de baño

1. Revisar cada drenaje: El primer punto de inspección debe ser el lavabo, la regadera, la coladera del piso y cualquier otro desagüe cercano. Las moscas suelen aparecer en conductos domésticos donde existe agua estancada y residuos como jabón, algas, hongos y bacterias.

2. Buscar acumulaciones de humedad: Una presencia constante también puede relacionarse con fugas, tuberías dañadas o zonas donde permanece agua debajo de una estructura. Si la aparición continúa después de una limpieza completa, es recomendable revisar posibles problemas de humedad.

3. Cepillar el interior de las tuberías: Un cepillo rígido permite desprender el material orgánico donde se encuentran huevos y larvas. En tuberías con grandes acumulaciones, se debe desmontar y limpiar el sifón.

4. Enjuagar y mantener los conductos limpios: La Universidad de Maryland recomienda la limpieza mecánica de trampas y drenajes, seguida de agua caliente. La limpieza periódica evita que vuelva a formarse el material que sirve de alimento a las larvas.

Cabe mencionar que no se recomienda verter insecticidas directamente en los desagües. Los productos destinados a eliminar este tipo de insectos no resuelven el origen del problema, ya que no existen insecticidas para aplicar dentro de sistemas de drenaje o alcantarillado. El objetivo debe centrarse en retirar la materia orgánica y corregir las condiciones de humedad que permiten el desarrollo de las larvas.