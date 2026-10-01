Bicarbonato con limón: para qué sirve y por qué se recomienda

Si hablamos de remedios caseros inmediatamente nos viene a la cabeza el bicarbonato de sodio con limón. Este puede servir para mejoras estomacales, pero también como un limpiador muy interesante.

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Popularmente se usa para aliviar la acidez, los gases y la pesadez estomacal. Sin embargo, no se limita solo a este uso ya que puedes usarlo para combatir la suciedad de tu casa.

¿Cómo usar el bicarbonato con limón?

Los usos del bicarbonato de sodio con limón son;

Usos en la Salud (Uso Interno)

Cuando se combina el ácido débil del jugo de limón con una base como el bicarbonato de sodio, se genera una reacción química que libera dióxido de carbono (burbujas) y produce una solución amortiguadora.



Combate la acidez y la indigestión: muchas personas lo usan como un antiácido natural. Esta combinación neutraliza el exceso de ácido clorhídrico en el estómago, aliviando el ardor y la pesadez tras comidas copiosas.

Mitos vs. Realidad del pH: en este caso tenemos que mencionar que popularmente se recomienda para alcalinizar el cuerpo. Por otro lado, tenemos que mencionar que no tiene la capacidad de cambiar el pH de la sangre. El cuerpo regula su propio pH de forma estricta a través de los pulmones y los riñones.

Efecto diurético: Otro de los usos se relaciona con la acción diurética ya que el limón permite eliminar los líquidos, pero atención porque no funciona como un batido "detox" que elimina toxinas mágicamente.

¿Harto de la grasa en la cocina? ¡Mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de limón! | Crédito: Canva / Pexels

Usos en la Limpieza e Higiene (Uso Externo)

Otra de las opciones para esta mezcla es para las tareas del hogar. Puedes emplearlo:



Desengrasante de cocina: Su poder abrasivo leve y su acidez permiten remover grasa pegada en hornos, hornallas, sartenes y azulejos sin recurrir a químicos agresivos.

Desinfección y malos olores: Con esta mezcla puedes limpiar lo que son tablas de cortar, desodorizar el refrigerador y eliminar manchas en el baño.

Cómo prepararlo correctamente

Es importante que lo prepares de manera correcta de acuerdo con el uso que le vas a dar. Si vas a prepararlo para tomarlo haz lo siguiente:



Disolver media cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua segura (200 ml).

Añadir el jugo de medio limón fresco.

Esperar a que pase la efervescencia inicial y beberlo.

No lo deben consumir personas con hipertensión arterial, problemas renales crónicos o mujeres embarazadas sin antes consultar con un médico. Tampoco debe tomarse por más de dos semanas consecutivas.