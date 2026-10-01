Natalia Alcocer tacha de mentirosa a Niurka y asegura que NUNCA le pidió ayuda antes de La Granja VIP

La enemistad entre Niurka y Natalia Alcocer no da tregua en La Granja VIP. Y luego de la Asamblea de Nominaciones, por fin salió a la luz uno de los motivos por los que la vedette se siente tan lastimada. Sin embargo, para "La Vikinga" todo se trata de una mentira y le contó a Azalia su "verdad", afirmándole que jamás hubo un acercamiento con le religión de nadie y que es falso que le hayan dado la bendición.

Esta plática se dio mientras estaban a solas haciendo sus labores de Peón, mismas que deberán cumplir encadenadas porque fue el castigo por ser las más votadas. En ese momento, Natalia le preguntó a "La Negra" si le había dicho algo a Niurka sobre un sueño extraño que tuvo, pero ella lo negó y le habló sobre la ayuda que le habría pedido antes de empezar el proyecto.

"Ella dice que antes de entrar aquí, tú le pediste la bendición de su religión y que ella te la dio a ti", dijo.

Natalia dice que Niurka nunca le dio la bendición para La Granja VIP|ESPECIAL

Natalia dice que NO tiene la bendición de Niurka y pone en duda sus palabras en La Granja VIP

Al escuchar esto, la actriz hizo una expresión de asombro y aseguró que le parecía increíble que hablara de esas cosas, pues según dice, nunca pasó nada. Eso sí, Natalia Alcocer admitió que Niurka sí la invitó a que formara parte de la religión que practica con diferentes santos y aunque le agradeció el gesto, no estuvo interesada.

"No, por eso le agradecí lo que hizo en un septiembre. Porque ella se enojó muchísimo cuando salí de otro proyecto, me quiso meter a su religión, a mí y a Michael. No la culpo porque es como si yo dijera que te voy a prender una veladora porque ahí encuentro paz. Y bueno, me invita, no puedo creer que haya dicho eso, si hasta nos peleamos. Yo no me acerco a esa religión, sé que hay cosas buenas y que ella lo hizo con su amor", dijo "La Vikinga", que lleva días protagonizado pleitos en La Granja VIP.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se toca el tema, pues apenas el lunes, Niurka platicó con Azalia y le dijo que no podía hacerle nada a Natalia porque le dio la bendición, reiterándole que para ella la religión es sagrada y no se atrevería a jugar con algo así. Además, cuando la llamada "mujer escándalo" le hizo estos reproches en el Cara a Cara, Alcocer no le respondió nada y evadió estos señalamientos.