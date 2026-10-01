Muere famosa conductora de televisión a los 58 años de edad a causa de TERRIBLE enfermedad; “Una voz y un espíritu que nunca se olvidarán

La industria del entretenimiento y medios de comunicación se han vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Angela Stribling, una de las presentadoras de televisión y locutoras de radio más queridas y reconocidas por el público, esto a los 58 años de edad. La noticia fue dada a conocer por Ken Washington, esposo de la comunicadora, a través de redes sociales, en dicho mensaje el hombre detalló la causa del fallecimiento de Angela, quién también hizo su debut en la actuación y en la música ya que tuvo una gran pasión por el jazz.

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