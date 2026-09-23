Cómo hacer papel picado para la ofrenda de Día de Muertos: 3 ideas

La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más coloridas, profundas y arraigadas en la cultura mexicana. Descubre algunas de las mejores ideas para hacer tu propio papel picado destaca no solo por su valor estético, sino por su profundo significado espiritual.

Aunque es común comprarlo ya hecho, elaborar tus propias artesanías caladas en casa añade un valor único, íntimo y sumamente especial a tu ofrenda de este año.

Crear tus propias guías de papel es una actividad perfecta para compartir en familia y mantener vivas nuestras costumbres de forma creativa.

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¿Cómo hacer papel picado para la ofrenda de Día de Muertos?

Solo necesitas materiales básicos, un poco de paciencia y un toque de destreza para transformar simples hojas de colores en verdaderas obras de arte popular mexicano.

A continuación, te compartimos 3 ideas prácticas y sencillas para hacer papel picado con diseños que van desde lo más tradicional hasta alternativas modernas para tu altar de muertos:

El papel picado es una tradición en el altar de Día de Muertos|Pinterest

El diseño clásico de calaverita usando tijeras

Es la técnica perfecta para principiantes o para realizar con niños. Dobla un pliego de papel china en cuatro partes y dibuja la mitad del contorno de una calavera en el borde central.

Con la ayuda de unas tijeras bien afiladas, realiza pequeños cortes geométricos en forma de triángulos, círculos y medias lunas dentro del área de la cabeza. Al desdoblarlo, descubrirás una simetría y un rostro esquelético.

Tú puedes elaborar tu propio papel picado este Día de Muertos 2026|Pinterest

Guía con patrones de flores de cempasúchil en capas

Utiliza papel china en tonos naranja y amarillo. Dobla el papel en forma de abanico o acordeón y realiza cortes semicirculares profundos en las orillas.

Al extender la tira, obtendrás una guirnalda con un relieve esponjoso y texturizado que simula a la perfección los pétalos de la flor tradicional.

Diseña tu propio papel picado para tu altar de Día de Muertos 2026|Pinterest

Diseños detallados con cúter y plantilla

Imprime un patrón con siluetas complejas y colócalo sobre varios pliegos de papel china sujetos con clips. Utiliza un cúter de precisión o bisturí sobre una base de corte para calar las zonas negras con cuidado y conseguir un diseño de alta gama para tu ofrenda.

