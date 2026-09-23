3 ideas para regalar en el Día del Novio
El Día del Novio se volvió tendencia en los últimos años y por eso la IA te ofrece alternativas para disfrutar de un lindo día. Esto es lo que puedes regalar.
A lo largo del año existen diversas celebraciones que son de alcance mundial, otras a nivel continental (en Latinoamérica es el 3 de octubre) y otras tantas a nivel nacional. Por ello, el Día del Novio ha tomado cierta relevancia en el espacio digital y en esta caso la IA se ofrece para darte algunas recomendaciones básicas y sencillas para que escojas las que te convengan. Obsequia las siguientes cosas.
Ventaneando | Programa completo 23 de septiembre de 2026
¿Qué regalar el próximo Día del Novio?
Bien dicen que no se necesitan fechas especiales para ofrecer un detallito o muestras de cariño a través de regalos. Pero, para hacer sentir querido a tu hombre, esta es la oportunidad ideal para disfrutar juntos… tomando de pretexto el Día del Novio. La Inteligencia Artificial indica estas propuestas.
Detalles sentimentales
- Álbum fotográfico - De manera directa y bastante emotiva, se recomienda realizar un álbum fotográfico con momentos especiales. No tiene que ser extenso, pueden ser fotos especiales que puedes imprimir e inclusive adornar con detalles digitales o hechos a mano.
- Playlist personalizada - Aprovechando la era digital, imprime en una hoja el QR de la lista que armaste con canciones que le puedes dedicar o poniendo el sello personal de tu chico o de ambos como pareja.
Comida o detalles gourmet
- Caja llena de antojitos personalizados - Con algunos recortes o adornos que puedes pegar, consigue una caja con dulces, frituras y bebidas que terminarán en una especial noche de películas.
- Cocínale una cena - Para que se vea el esfuerzo por consentir, elige el menú de tu preferencia y haz una rica cena. Si te pones gourmet, corona esto con una botella de vino o una cervecita artesanal.
@alondracosilionn LE DISTE FLORES A TU NOVIO PPR SU DIA💙⁉️ #diadelnovio #novios #flores #famosisimocontexto #octubre ♬ sonido original - Alondra Cosilion
Experiencias y aventura
Tomando en cuenta que el presupuesto es más alto… puedes tomar alguna de estas dos opciones.
- Cita extrema - Para llevar la adrenalina a tope, consigue boletos para los Karts, una cita escalando, senderismo o incluso una caída en paracaídas.
- Escapada de fin de semana - Si quieren algo más tranquilo, consigan una cabaña en el bosque, réntenla una o dos noches (si pueden irse desde el viernes) y disfruten de la compañía y la calma de la naturaleza.