3 ideas para regalar en el Día del Novio

A lo largo del año existen diversas celebraciones que son de alcance mundial, otras a nivel continental (en Latinoamérica es el 3 de octubre) y otras tantas a nivel nacional. Por ello, el Día del Novio ha tomado cierta relevancia en el espacio digital y en esta caso la IA se ofrece para darte algunas recomendaciones básicas y sencillas para que escojas las que te convengan. Obsequia las siguientes cosas.

Ventaneando | Programa completo 23 de septiembre de 2026

¿Qué regalar el próximo Día del Novio?

Bien dicen que no se necesitan fechas especiales para ofrecer un detallito o muestras de cariño a través de regalos. Pero, para hacer sentir querido a tu hombre, esta es la oportunidad ideal para disfrutar juntos… tomando de pretexto el Día del Novio. La Inteligencia Artificial indica estas propuestas.

Detalles sentimentales

Álbum fotográfico - De manera directa y bastante emotiva, se recomienda realizar un álbum fotográfico con momentos especiales. No tiene que ser extenso, pueden ser fotos especiales que puedes imprimir e inclusive adornar con detalles digitales o hechos a mano.

De manera directa y bastante emotiva, se recomienda realizar un álbum fotográfico con momentos especiales. No tiene que ser extenso, pueden ser fotos especiales que puedes imprimir e inclusive adornar con detalles digitales o hechos a mano. Playlist personalizada - Aprovechando la era digital, imprime en una hoja el QR de la lista que armaste con canciones que le puedes dedicar o poniendo el sello personal de tu chico o de ambos como pareja.

Comida o detalles gourmet

Caja llena de antojitos personalizados - Con algunos recortes o adornos que puedes pegar, consigue una caja con dulces, frituras y bebidas que terminarán en una especial noche de películas.

Con algunos recortes o adornos que puedes pegar, consigue una caja con dulces, frituras y bebidas que terminarán en una especial noche de películas. Cocínale una cena - Para que se vea el esfuerzo por consentir, elige el menú de tu preferencia y haz una rica cena. Si te pones gourmet, corona esto con una botella de vino o una cervecita artesanal.

Experiencias y aventura

Tomando en cuenta que el presupuesto es más alto… puedes tomar alguna de estas dos opciones.