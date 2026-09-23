3 ideas para transformar latas de chiles en decoupage

En otra de las alternativas que se ofrecen para practicar el reciclaje, llega la oportunidad del decoupage, el cual ofrece una salida de revitalización de desechos como lo son las latas de chiles. Con la intención de brindarle color a tus espacios, la Inteligencia Artificial te da estas 3 ideas para que pintes y decores tus nuevos adornos para colocarlos en el espacio que desees de tu hogar.

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¿Cómo reutilizar tus latas de chiles adornándolas al estilo decoupage?

La tendencia del decoupage tiene el objetivo de darle vida a ciertos elementos que ya se iban a tirar. Esto se logra por medio de la pintura o con el uso de telas-servilletas. Por ello, la IA te pone delante estas opciones para hacer con tus latas de chiles, aunque pueden ser perfectamente alineadas o ajustadas a tus gustos.

Dulceros o galleteros

Con la intención de lograr un estilo Farmhouse, debes limpiar tus latas de chiles y colocar trocitos de cáscara de huevo triturada sobre toda la parte exterior… con el uso de pegamento. Cuando se seque, las pintarás con pintura acrílica color crema. Allí el toque decoupage será el uso final de figuras como mariposas, tipografías antiguas o frutas de tu elección.

Costurero con alfiletero integrado

Para quienes acostumbran el arte de la costura, tus latas (aquí convienen las más anchas y más pequeñas) se convertirán gracias a que las pintarás con una base del color claro de tu preferencia. Después adornarás todo el contorno exterior con diseños vintage, patrones de costura o botones. Finalmente, cortarás un círculo del tamaño de la base interna de tu utensilio que servirá como sitio clave, pues allí colocarás un colchoncito donde precisamente descansarás tus alfileres.

Maceteros rústicos para suculentas

Y esta tercera opción de decoupage convierte a tus latas de chiles en macetas, gracias a que le harás agujeros en la base (puedes ser con un clavo y martillo) con la intención de tener drenaje para el agua. Posteriormente la pintarás con pintura a la tiza, adornándola con una servilleta de elementos botánicos, de hierbas aromáticas o de cactus. Y como recomendación final, se anima a pasarle dos manos de barniz, pues la constante humedad provocada por el agua podría arruinar los diseños que pegaste.