Haz el mejor aromatizante natural para que tu casa huela a otoño; rápido y sencillo

El final de septiembre significa que en México el otoño llegó y por ello las sensaciones cambiaron con rumbo a las festividades y climas que se avecinan. En ese sentido, el hogar no se puede quedar atrás al tomar en cuenta los cambios requeridos. Por ello, buscando un aroma natural y especial, se te invita a concretar un aromatizante con base en cítricos que impregnará de olores idóneos cada rincón de tus aposentos.

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¿Por qué se recomienda este aromatizante natural para otoño?

En México estas fechas son extremadamente particulares y es casi un hecho que todos las asocian con ciertos colores y olores propios de la comida, las tradiciones y el folclor. En ese sentido, el otoño trae consigo incluso una nostalgia muy particular, por lo que se te anima a lograr un aroma especial que será una delicia para tu casa durante estas fechas.

Se sabe que en ocasiones los productos comerciales te ofrecen ciertas fragancias que se sienten muy sintéticas o también es un hecho que regularmente son de precios bastante altos. Por eso, al ser una propuesta 100% natural, se logran fragancias únicas. Ante eso, no te pierdas la oportunidad de aromatizar tu casa, haciéndolo fácil y sencillamente en este otoño.

¿Qué ingredientes necesitas para este aromatizante natural de otoño?

Ingredientes

Una naranja cortada en rodajas

Una manzana cortada en rodajas

De 3 a 4 ramos de canela

Una cucharada de clavos de olor enteros

Un anís estrella

Una rama de romero fresco o unas gotas de extracto de vainilla

¿Cómo hacer aromatizante natural para otoño?

Proceso de realización

Las frutas y las especias las colocarás todas juntas en una olla con todo y cáscara, pues estas tienen muchas esencias naturales.

Después llenarás con agua cerca de tres cuartos de olla, con la intención de cubrir los ingredientes, poniendo todo a fuego medio-alto hasta que comience a hervir.

Inmediatamente de que inicie el hervor, bajarás el fuego mínimo, esto con la intención de que el vapor comience a difundirse.

Con esto logrado, el siguiente paso es colocar tu mezcla final en frascos de vidrio o atomizadores que rociarás en algunos espacios de la casa para dar frescura y un aroma natural inigualable.