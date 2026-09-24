Haz el mejor aromatizante natural para que tu casa huela a otoño; rápido y sencillo
En una propuesta más de házlo tu mismo y evita gastos excesivos, este aromatizante promete dejar los rincones de tu hogar oliendo a otoño deliciosamente.
El final de septiembre significa que en México el otoño llegó y por ello las sensaciones cambiaron con rumbo a las festividades y climas que se avecinan. En ese sentido, el hogar no se puede quedar atrás al tomar en cuenta los cambios requeridos. Por ello, buscando un aroma natural y especial, se te invita a concretar un aromatizante con base en cítricos que impregnará de olores idóneos cada rincón de tus aposentos.
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¿Por qué se recomienda este aromatizante natural para otoño?
En México estas fechas son extremadamente particulares y es casi un hecho que todos las asocian con ciertos colores y olores propios de la comida, las tradiciones y el folclor. En ese sentido, el otoño trae consigo incluso una nostalgia muy particular, por lo que se te anima a lograr un aroma especial que será una delicia para tu casa durante estas fechas.
Se sabe que en ocasiones los productos comerciales te ofrecen ciertas fragancias que se sienten muy sintéticas o también es un hecho que regularmente son de precios bastante altos. Por eso, al ser una propuesta 100% natural, se logran fragancias únicas. Ante eso, no te pierdas la oportunidad de aromatizar tu casa, haciéndolo fácil y sencillamente en este otoño.
¿Qué ingredientes necesitas para este aromatizante natural de otoño?
- Ingredientes
Una naranja cortada en rodajas
Una manzana cortada en rodajas
De 3 a 4 ramos de canela
Una cucharada de clavos de olor enteros
Un anís estrella
Una rama de romero fresco o unas gotas de extracto de vainilla
@pao.sanchezm Tip para que tu casa huela a otoño! 🍂 #simmerpot #ASMR #fall #cozyathome #cozyvibes ♬ sonido original - Paola Sánchez
¿Cómo hacer aromatizante natural para otoño?
- Proceso de realización
Las frutas y las especias las colocarás todas juntas en una olla con todo y cáscara, pues estas tienen muchas esencias naturales.
Después llenarás con agua cerca de tres cuartos de olla, con la intención de cubrir los ingredientes, poniendo todo a fuego medio-alto hasta que comience a hervir.
Inmediatamente de que inicie el hervor, bajarás el fuego mínimo, esto con la intención de que el vapor comience a difundirse.
Con esto logrado, el siguiente paso es colocar tu mezcla final en frascos de vidrio o atomizadores que rociarás en algunos espacios de la casa para dar frescura y un aroma natural inigualable.