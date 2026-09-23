ÚLTIMA HORA: Jesse Huerta presenta su nuevo proyecto, pese a tener conciertos anunciados con Jesse y Joy: “mi hermana lo sabía”
Este miércoles Jesse Huerta rompió el silencio y presentó su NUEVO proyecto por el cuál habría hecho una pausa a Jesse & Joy.
Esta semana el tema de la separación de Jesse & Joy ha dado mucho de qué hablar, pues por un lado como dúo se ha hablado de que fue una decisión de Jesse quien ha asegurado que su salida del proyecto se debe a motivos personales como el cuidar de su salud mental así como su bienestar y el dedicar tiempo a su familia.
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Este miércoles el mismo Jesse ha roto el silencio y no solo explicó sus motivos, pues incluso presentó su nuevo proyecto musical el cuál llevará por nombre “Jesse and The Supernovas”, un proyecto que al parecer ya llevaba tiempo gestándose.
¿Quiénes son Jesse & The Supernovas?
Esta banda liderada por Jesse Huerta es una propuesta enfocada en el pop-rock en inglés, adoptando un estilo muy diferente al pop en español que ha marcado su paso con Jesse & Joy en los últimos 21 años.
Ante el anuncio de este cambio en su carrera artística, Jesse compartió lo siguiente:
“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida".
Además, como lo mencionamos, este proyecto ya llevaba tiempo siendo trabajado por Jesse e incluso sus redes poco a poco retrataron el camino de esta banda.
"Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían. La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”.