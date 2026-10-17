Pocas cosas son tan frustrantes como sacar tu playera favorita del clóset y descubrir una mancha blanquecina, amarillenta o una textura acartonada en la zona de las axilas. Conoce cómo puedes quitar las manchas de desodorante con trucos caseros.

Antes de comenzar, debes saber que este problema común no se debe únicamente al sudor, sino a la reación química entre los minerales de tu cuerpo y las sales de aluminio presentes en la mayoría de los antitranspirantes comerciales.

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Cómo quitar las manchas de desodorante de las axilas en las playeras

El dúo dinámico: Bicarbonato de sodio y vinagre blanco

Esta es la combinación por excelencia cuando la mancha ya lleva tiempo y la tela se siente rígida o tiesa al tacto en la zona de la axila.

Humedece la zona de la axila con un poco de agua. Espolvorea el bicarbonato directamente sobre la mancha hasta cubrirla. Después, vierte el vinagre blanco lentamente sobre el bicarbonato; notarás una reacción efervescente que ayuda a desprender los residuos atrapados en las fibras.

El dúo dinámico: Bicarbonato de sodio y vinagre blanco |Pexels: Diana Proaño

El truco del limón y la sal

El ácido cítrico del limón actúa como un blanqueador natural y un potente desengrasante, ideal para remover el tono amarillento sin recurrir al cloro, el cual suele empeorar este tipo de manchas.

Exprime el jugo de limón directamente sobre la zona manchada de la playera hasta que quede bien empapada. Espolvorea la sal encima y frota la tela contra sí misma durante un minuto.

Aspirina machacada

La aspirina contiene ácido acetilsalicílico, un compuesto que ataca directamente los enlaces químicos de las manchas de sudor y aliminio, rompiéndolas con facilidad.

Tritura las pastillas hasta convertirlas en polvo y mézclalas con unas gotas de agua para formar una pasta consistente. Aplica esta pasta generosamente sobre la mancha de la axila.

Aspirina machacada |Pexels: Anna Shvets

Jabón para trastes y agua oxigenada

Mezcla ambos líquidos en un recipiente y aplícalos sobre la mancha seca. El jabón de trastes romperá la base aceitosa del desodorante, mientras que el agua oxigenada disolverá los residuos minerales.

