3 diseños de piñatas de Catrinas, ideal para fiestas infantiles

Las piñatas son uno de los elementos decorativos más importantes de cada cumpleaños infantil, y es que se caracteriza por ser elaborada de cartón u otros materiales reciclables con el objetivo de colocar en su interior dulces para que los niños puedan romperla y que caigan. En este caso, ante la llegada de una fecha importante como el Día de Muertos, no puede faltar el diseño inspirado en Catrina, por lo que te vamos a compartir tres ideas fáciles para un cumpleaños infantil en estas semanas de octubre y noviembre.

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Lo que debemos decir de las piñatas es que son fáciles de hacer y no hace falta ser un experto en manualidades para lograr grandes resultados, teniendo en cuenta que con materiales reciclables, vamos a lograr como resultados, elementos decorativos y que les encantará a todos. A su vez, se pueden personalizar del gusto que más nos guste, aportándole nuestro propio estilo.

No hay dudas que uno de los personajes más buscados por niñas durante estas semanas y previo a la llegada del Día de Muertos es Catrina, el cual es un símbolo de la cultura mexicana y que no puede faltar. Por eso, se puede combinar y convertirse en piñata, una idea que les encantará a todos y que no sólo podrás poner para un cumpleaños infantil, sino el Día de Muertos.

Qué necesitas para la piñata de Catrina

Para poder hacer una piñata de Catrina, esta figura importante del Día de Muertos, tienes que saber que necesitarás de elementos básicos como cartón reciclado, tijeras, cúter, cuerda resistente, cinta adhesiva, silicona, papel crepé de colores y blanco para poder crear la figura. A continuación, te dejaremos los tres diseños para que hagas en casa y que son fáciles.

3 diseños de piñatas de Catrina

Piñata pequeña de Catrina

Piñata de Calavera Catrina colorida

Piñata con la silueta completa de Catrina con vestido y sombrero