A qué hora es la sexta eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada y dónde verla EN VIVO

La Granja VIP está por despedir a otro de sus participantes. Después de una semana de estrategias y movimientos que modificaron la tabla de nominación, cinco Granjeros tendrán que esperar la decisión del público para conocer si pueden continuar dentro de la competencia.

La sexta eliminación llega con Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka Marcos y Mónica Escobedo en riesgo. Uno de ellos abandonará el reality, mientras que el resto tendrá una nueva oportunidad para seguir en la lucha por el premio.

¿A qué hora es la sexta eliminación de La Granja VIP?

La sexta Gala de Eliminación de La Granja VIP se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la transmisión se conocerá quién deberá despedirse de sus compañeros tras no recibir el apoyo suficiente de la audiencia.

¡Carambola de nominados en La Granja VIP! Ante el viernes de Traición la decisión de Azalia Ojeda es modificada de último minuto por la decisión de Copetes|Crédito: La Granja VIP

Es importante tener en cuenta que este horario corresponde al inicio del programa. El nombre del sexto eliminado se dará a conocer durante el desarrollo de la gala, por lo que los seguidores deberán estar pendientes de la transmisión.

¿Dónde ver EN VIVO la sexta eliminación de La Granja VIP?

La gala podrá verse EN VIVO y gratis por la señal de Azteca UNO. Además, los aficionados tendrán opciones para seguirla desde su celular, computadora o tableta mediante las plataformas oficiales de TV Azteca:



Televisión abierta: Azteca UNO.

Por internet: sitio oficial de La Granja VIP.

En dispositivos móviles: aplicación TV Azteca En Vivo.

Para acceder a la transmisión desde el navegador, puedes ingresar al enlace oficial de La Granja VIP EN VIVO.

¿Quiénes son los nominados para la sexta eliminación?

Después de La Traición del viernes 16 de octubre, la lista definitiva quedó conformada por Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor”, Niurka Marcos y Mónica Escobedo. Estos son los cinco participantes que dependerán del respaldo de sus seguidores para permanecer en el reality.

El próximo eliminado se sumará a las salidas de Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés y Pascal Nadaud. Este último dejó la competencia durante la gala del domingo 11 de octubre, por lo que actualmente permanecen 15 Granjeros dentro del programa.