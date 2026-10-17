Esta es la planta que el Feng Shui recomienda tener fuera del hogar

Una de las plantas que puedes tener fuera del hogar si buscas seguir los principios del Feng Shui es el bambú. Este ejemplar se asocia con la prosperidad, la fortaleza y la capacidad de adaptarse a los cambios.

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Colocarlo en un patio, balcón o junto a la entrada puede ayudar a crear un ambiente natural y acogedor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para elegir una especie destinada al exterior, también es importante considerar el clima, la exposición al sol, el viento y las necesidades de mantenimiento.

¿Por qué el bambú se relaciona con la abundancia según el Feng Shui?

El bambú es valorado en diversas tradiciones asiáticas por su resistencia y flexibilidad. Sus tallos crecen con rapidez en condiciones adecuadas y se doblan ante el viento sin quebrarse fácilmente. Estas características se interpretan como fortaleza y capacidad de renovación.

La especialista Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, aborda la importancia de integrar los elementos naturales y organizar los ambientes para favorecer una sensación de armonía. Desde esta perspectiva, una planta saludable puede formar parte de un espacio equilibrado.

Para incorporar bambú al exterior, puedes tener en cuenta estas recomendaciones:



Cerca de la entrada: puede funcionar como un elemento decorativo que da la bienvenida sin bloquear el paso.

puede funcionar como un elemento decorativo que da la bienvenida sin bloquear el paso. En el patio o jardín: aporta verticalidad y permite crear una composición con otras plantas.

aporta verticalidad y permite crear una composición con otras plantas. En un balcón protegido: algunas variedades pueden crecer en macetas, siempre que reciban las condiciones de luz y humedad apropiadas.

¿Cómo cuidar el bambú en el exterior para mantenerlo saludable?

La ubicación ideal depende de la especie. Algunas variedades prefieren luz abundante, mientras que otras toleran mejor la semisombra. También existen bambúes que pueden expandirse mediante rizomas y volverse invasivos si no se controlan.

La consultora Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, aborda el Feng Shui desde la organización y el equilibrio de los espacios. Aplicado al jardín, este enfoque puede combinarse con criterios prácticos de jardinería para mantener el entorno cuidado y funcional.

Antes de plantar el ejemplar fuera de casa, conviene considerar lo siguiente:



Elegir la variedad adecuada: consulta cuáles se adaptan a las temperaturas y condiciones de tu región.

consulta cuáles se adaptan a las temperaturas y condiciones de tu región. Controlar el crecimiento: algunas especies necesitan barreras para evitar que los rizomas se extiendan.

algunas especies necesitan barreras para evitar que los rizomas se extiendan. Revisar el riego y el drenaje: el suelo debe responder a las necesidades específicas de la variedad elegida.

el suelo debe responder a las necesidades específicas de la variedad elegida. Mantener el espacio ordenado: retira hojas secas y evita que la planta obstruya senderos o accesos.

En definitiva, el bambú puede ser una opción interesante para patios y entradas por su aspecto y su simbolismo de fortaleza y crecimiento. Desde el Feng Shui, se puede incorporar para atraer prosperidad, pero su elección debe responder también a las condiciones reales del jardín.